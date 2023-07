NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.07.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Barclays:Mario Lu, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von 180 USD auf 182 USD und stuft den Titel nach den Q2-Ergebnissen weiterhin mit "overweight" ein.Die Umsatzerlöse des Unternehmens seien trotz eines Rekordzuwachses bei den MAU-Nettozuwächsen im Rahmen der Erwartungen gewesen, da der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer um 3% zurückgegangen sei, was hauptsächlich auf den Produktmix zurückzuführen sei. Dieser Trend werde sich wahrscheinlich in Q3 fortsetzen, bevor er sich in Q4 nach den in dieser Woche angekündigten Preiserhöhungen umkehre.Mario Lu, Analyst von Barclays, stuft die Spotify-Aktie weiterhin mit dem Rating "overweight" ein. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:129,40 EUR +1,89% (26.07.2023, 11:51)