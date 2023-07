NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

145,03 USD +3,31% (26.07.2023, 16:30)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.07.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Loop Capital:Alan Gould, Analyst bei Loop Capital, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT).Die Podcast-Verluste würden abnehmen und die Mitarbeiterzahl dürfte in diesem Quartal auf Jahresbasis sinken, so der Analyst. Die Preiserhöhung sollte auch den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer auf Jahresbasis wieder ansteigen lassen, den Umsatz wieder auf ein gesundes zweistelliges Wachstum sowohl auf berichteter als auch auf konstanter Währungsbasis und das Unternehmen im vierten Quartal in die Nähe der Profitabilität bringen.Alan Gould, Analyst bei Loop Capital, bewertet die Spotify-Aktie unverändert mit "hold". Das Kursziel werde von 130,00 auf 140,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:131,80 EUR +3,78% (26.07.2023, 16:44)