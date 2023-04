Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (25.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Die Aktie von Spotify gehöre heute mit einem Plus von zuletzt 9,6 Prozent zu den großen Gewinnern an der US-Börse. Dabei habe der Musikstreamer in seinem ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen verpasst - doch das sei aus guten Grund egal.Spotify habe im ersten Quartal seinen Umsatz um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 3,04 Milliarden Dollar gesteigert. Analysten hätten mit 3,09 Milliarden Dollar jedoch etwas mehr auf dem Zettel. Auch beim Verlust je Aktie habe Spotify mit einem Minus von 1,16 Dollar je Aktie mehr abgeliefert, als die Experten erwartetet hätten. Die Schwäche lasse sich auf die zuletzt schwierige Situation auf dem Werbemarkt zurückführen.Aber bei zwei - insbesondere für Langfrist-Anleger - viel wichtigeren Kennzahlen habe Spotify abgeliefert. Zum einen sei die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf 515 Millionen gestiegen. Das entspreche einem Zuwachs von 22 Prozent und liege deutlich höher als die Analystenschätzungen von 502 Millionen sowie die Firmenprognose von 500 Millionen. Für das laufende Quartal peile das Spotify-Management nun sogar 530 Millionen Nutzer an.Zum anderen seien die Margen stabil geblieben, obwohl die Umsatzkosten aufgrund von Abfindungen für die jüngsten Entlassungen satte 36 Prozent gestiegen seien. Dies sei ein starkes Signal für Investoren. Denn es zeige, dass Spotify seine Kosten gut im Griff habe und sich unverändert auf dem Weg in Richtung Profitabilität befinde.Anleger sollten bei dieser Rally unbedingt dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: