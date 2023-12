NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (01.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup nehmen die Empfehlung für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von bislang "buy" auf jetzt "neutral" zurück.Die Citigroup schätze die Strategie und die Umsetzung von Spotify, sei aber nicht mehr der Meinung, dass das Risiko-Rendite-Verhältnis der Aktie überzeugend sei. Mit Blick auf die Konsensschätzungen sehe das Unternehmen einige Gründe, etwas vorsichtiger zu sein. Zu den Bedenken würden gehören: Die Erwartung steigender durchschnittlicher Einnahmen pro Nutzer zusammen mit einem anhaltenden Rückgang der Abwanderung, bezahlte Bruttoneuzugänge, die sich weiter beschleunigen würden, auch wenn sich der Mix auf die Entwicklungsmärkte verlagere, und ein potenzielles Luftloch in der Bewertungsrechnung des Marktes, wenn die Premium-Nettozugänge ins Stocken geraten würden, so Citi in einer Research Note.Die Analysten der Citigroup stufen den Spotify-Titel von "buy" auf "neutral" herab. Das Kursziel von 190 USD hätten die Analysten nicht angetastet. (Analyse vom 30.11.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:168,00 EUR -1,29% (01.12.2023, 11:19)