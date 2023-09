NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

162,545 USD +2,02% (06.09.2023, 16:01)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (06.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse der Citigroup:Die Analysten der Citigroup halten an ihrem "buy"-Rating für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) mit einem Kursziel von 175 USD fest.Die Presseberichte hätten darauf hingewiesen, dass das Unternehmen von Kriminellen als Vehikel für Geldwäsche verwendet worden sei. Berichte dieser Art seien in der Vergangenheit im Umlauf gewesen, und Spotify habe bereits seit einiger Zeit Schritte unternommen, um das Problem anzugehen. Citi sei der Ansicht, dass alle Bemühungen zur Bekämpfung dieser Betrügereien die Rentabilität von Spotify verbessern würden. Darüber hinaus sei Citi der Ansicht, dass die Schlagzeilen keine wesentlichen Auswirkungen auf den Aktienkurs von Spotify haben sollten. Berichte über Betrügereien seien nicht neu.Die Analysten der Citigroup bewerten die Spotify-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:151,20 EUR +1,75% (06.09.2023, 16:03)