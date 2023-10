NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

161,82 USD -5,16% (25.10.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.10.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Truist:Truist rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) und erhöht das Kursziel.Truist sei nach den Q3-Ergebnissen und der Q4-Prognose für die wichtigsten Kennzahlen positiver für die Spotify-Aktie gestimmt, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Truist bewerte positiv, dass Spotifys anhaltender Fokus auf Rentabilität und freien Cashflow, das dauerhafte Kernwachstum und die peripheren Initiativen, die Marketplace, Hörbücher, Tickets/Waren und andere vertikale Bereiche umfassen würden.Truist hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Aktie für die Spotify-Aktie bestätigt und das Kursziel von 176 auf 190 USD angehoben. (Analyse vom 25.10.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:153,40 EUR +0,13% (26.10.2023, 13:29)