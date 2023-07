NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

140,38 USD -14,26% (25.07.2023)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT).Der Ergebnisbericht sei insgesamt positiv gewesen mit einer starken Dynamik im Nutzer-/Abonnententrichter mit MAUs, Premium-Abonnenten und werbeunterstützten Nutzern, die über der Konsensmodellierung gelegen hätten, so der Analyst. Langfristig gesehen habe Spotify jedoch bereits seine branchenführende Position in Bezug auf die Audio-Distributionslandschaft unter Beweis gestellt, füge er hinzu.Eric Sheridan, Analyst von Goldman Sachs, stuft die Spotify-Aktie weiterhin mit dem Rating "neutral" ein. Das Kursziel werde von 156,00 auf 163,00 USD angehoben. (Analyse vom 25.07.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:129,40 EUR +1,89% (26.07.2023, 11:51)