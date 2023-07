Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

129,60 EUR -12,55% (25.07.2023, 17:18)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

143,245 USD -12,51% (25.07.2023, 17:04)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (25.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Einen Tag nach den angekündigten Preiserhöhungen habe Spotify vor US-Handelsbeginn Quartalszahlen vorgelegt. Sie seien in einigen Bereichen besser als prognostiziert ausgefallen, dennoch gebe die Aktie zweistellig nach. Vor allem die sich ausweitenden Verluste würden den Anlegern sauer aufstoßen. Diese seien aber von Sondereffekten geprägt. Das Management begründe den massiven Anstieg allen voran mit Aufwendungen über 135 Mio. Euro für die Beendigung verschiedener Podcast-Formate sowie dem Immobilien-Optimierungsplan und Abfindungen.Auf den ersten Blick würden die Zahlen für das zweite Quartal enttäuschend ausfallen. Doch insbesondere die hohen Verluste seien von Sondereffekten beeinflusst. Die am Montag angekündigte Preiserhöhung in diversen Ländern, darunter dem wichtigen US-Markt, würden sich erst im dritten Quartal bemerkbar machen. "Der Aktionär" sei weiter von Spotifys langfristigen Aussichten überzeugt. Wer investiert sei, bleibe an Bord. Alle anderen könnten den Rücksetzer zum Einstieg nutzen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Spotify-Aktie: