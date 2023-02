Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Satte 53% habe die Spotify-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt und gehöre damit zu den besten Performern unter den US-Large-Caps. Die Nummer Eins unter den US-Aktiengesellschaften mit über 10 Mrd. USD Marktkapitalisierung sei Coinbase mit einem Kursanstieg von rund 70%. Eine Performance, die auch Spotify im aktuellen Umfeld leicht erreichen könnte.Bei den zahlenden Nutzern habe Spotify im vergangenen Quartal die 200-Mio.-Marke überschritten und rechne auch für das laufende Vierteljahr mit einem anhalten Nutzerwachstum. Nicht die einzige wichtige Kennzahl, bei der der Musik-Streaming-Anbieter die Erwartungen der Analysten Ende Januar habe übertreffen können. Auch bei der Bruttomarge habe Spotify überzeugt und hier sei nicht nur aufgrund der jüngst angekündigten Entlassungen noch Luft.So würden weiter sinkende Betriebsausgaben bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Einnahmen eine Hebelwirkung ermöglichen, habe Steven Cahall von Wells Fargo geschrieben, der damit rechne, dass Spotify Anfang 2024 die Gewinnschwelle erreichen könne. Laut dem Analysten würden Investoren zudem bereits eine Preiserhöhung für das Streaming-Abo erwarten. Hiervon dürften auch die Labels profitieren, die dann wiederum mehr auf dem Spotify Marketplace ausgeben dürften.Für weiteren Auftrieb sorge auch der Einstieg des aktivistischen Investors ValueAct Capital Management. ValueAct CEO, Mason Morfit, unterstütze die Herangehensweise des Spotify-Managements, sich nach der Wachstumsphase jetzt auf die Effizienz der Unternehmung zu konzentrieren. "Während des Booms hat das Management den Fokus auf neue Märkte wie Podcasts, Hörbücher und Live-Chatrooms gelegt. Die Betriebskosten und die Finanzierung von Inhalten explodierten. Jetzt wird sortiert, was Bestand hat und was sich als Blase herausstellte", habe Morfit das Investment begründet.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.