NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

128,81 USD +1,90% (21.03.2023, 21:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (22.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Analyst Michael Morris von Guggenheim Securities:Michael Morris, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von "neutral" auf "buy" hoch.Laut Michael Morris habe die globale Musikindustrie in den nächsten Jahren das Potenzial für ein "marktführendes finanzielles Wachstum". Musik sei für die Verbraucher "an sich wertvoll" und mit dem Ende einer zehnjährigen Periode von weitgehend verkaufsfördernden Preisen für On-Demand-Streaming-Musik sehe das Unternehmen eine attraktive Umsatzwachstumsstrecke für die Branche, die die aktuellen Konsensschätzungen übertreffen werde, so der Analyst gegenüber Investoren.Michael Morris, Analyst von Guggenheim Securities, ändert sein Urteil für die Aktie von Spotify von zuvor "neutral" auf "buy" und erhöht das Kursziel von 120 auf 155 USD. (Analyse vom 22.03.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:121,94 EUR +1,96% (22.03.2023, 13:01)