NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

112,72 USD +12,72% (31.01.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie: A2JEGN

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie: 639

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie: SPOT

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (01.02.2023/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Piper Sandler:Matt Farrell, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) weiterhin mit "neutral" ein.Im vierten Quartal hätten sowohl die Premium-Abonnenten als auch die MAUs über den Erwartungen gelegen, während die Prognosen für das März-Quartal für diese beiden Kennzahlen ebenfalls über dem Konsens gelegen hätten, so das Unternehmen. Das Management habe angemerkt, dass der Anstieg der Abonnentenzahlen in allen Regionen breit abgestützt sei und dass die starke Dynamik auch im Jahr 2023 anhalten dürfte. Die wichtigste Erkenntnis aus der Telefonkonferenz sei jedoch die Aussage zu Effizienz und Geschwindigkeit gewesen, insbesondere in Bezug auf die künftigen Ausgaben, so Piper. Spotify scheine einen größeren Fokus auf diese Dynamik gelegt zu haben, wobei sich die Stimmung von Wachstum um jeden Preis verändert habe. Während der veränderte Ton einige der Bedenken des Unternehmens in Bezug auf die Margenausweitung und Ausgabendisziplin zu beseitigen beginne, sage Piper, dass er eine nachhaltige Umsetzung über mehrere Quartale hinweg sehen müsse, bevor er den Namen konstruktiver sehe.Matt Farrell, Analyst von Piper Sandler, stuft die Spotify-Aktie unverändert mit dem Rating "neutral" ein. Das Kursziel werde 87 USD auf 105 USD erhöht. (Analyse vom 31.01.2023)Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:103,58 EUR -0,08% (01.02.2023, 12:53)