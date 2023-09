NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

162,545 USD +2,02% (06.09.2023, 16:01)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (06.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist halten an ihrem "buy"-Rating für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) fest und heben das Kursziel von 165 auf 175 USD an, nachdem die Zahlen innerhalb des Quartals überprüft wurden.Truist schätze, dass sich die Downloads der mobilen Apps des Unternehmens bis in den September hinein gut entwickeln würden. Truist halte die Konsensschätzungen für Bruttomarge, Betriebsergebnis, monatlich aktive Nutzer und Abonnenten für "sehr vernünftig".Die Analysten von Truist bewerten die Spotify-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 06.09.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:151,20 EUR +1,75% (06.09.2023, 16:03)