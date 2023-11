NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (20.11.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Spotify-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Der Kursverlauf der Spotify-Aktie präsentiere sich derzeit extrem spannend. Zuletzt habe der Titel zweimal auf dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 148,88 USD) aufgesetzt und jüngst die Glättungslinie sogar als Sprungbrett gen Norden genutzt. Damit scheine die Aktie den wichtigen Widerstandsgürtel aus diversen alten Hoch- und Tiefpunkten zwischen 151 USD und 161 USD endgültig hinter sich lassen zu wollen. Zusätzlich verstärkt würden die beschriebenen Barrieren durch ein Fibonacci-Level (151,14 USD). Aber vor allem verlaufe in diesem Dunstkreis auch der Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 151,96 USD). Entsprechend groß sei die Tragweite eines nachhaltigen Ausbruchs auf der Oberseite! So winke als Belohnung jetzt ein Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 182,00 USD. Perspektivisch dürfte aber sogar die Widerstandszone aus dem Hoch von 2018 (198,99 USD) und dem Jahrestief von 2021 (201,68 USD) wieder in den Mittelpunkt rücken.Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte die Spotify-Aktie die oben genannte Kumulationszone in Zukunft nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 20.11.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:160,20 EUR -0,74% (20.11.2023, 08:58)