NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

137,4154 USD -0,57% (26.04.2023, 16:18)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) weiterhin mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 160 USD auf 170 USD.Der Analysten sagen, dass Spotify weiterhin seine "starke Position bei den Verbrauchern und seine Fähigkeit, effektiv mit größeren Tech-Plattformen zu konkurrieren", demonstriere. Das zunehmende Engagement sei ein weiterer Trend, der die Zuversicht stärken sollte, dass das Rekordwachstum der monatlich aktiven Nutzer im letzten Jahr und das sich beschleunigende Wachstum bei den Premium-Netto-Neuzugängen in diesem Jahr nicht ausschließlich auf erhöhte Marketingausgaben zurückzuführen sei. Spotifys Bruttomargenexpansion "beginne jetzt", da sein Ausgabenwachstum abflache, so die Analysten.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Aktie von Spotify weiterhin mit "overweight". (Analyse vom 26.04.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:125,60 EUR -0,48% (26.04.2023, 16:04)