NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

149,92 USD -0,03% (20.10.2023)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Benchmark Company:Mark Zgutowicz, Analyst von Benchmark Company, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT).Nach "vielen Gesprächen" mit Spotify-Investoren in den letzten Wochen habe der Analyst vor Q3-Zahlen gesagt, dass "die Bruttomarge das wichtigste Thema bleibt". Allerdings erwarte Zgutowicz keine Überraschungen bei den Bruttomargen für Q3 oder Q4 im Vergleich zu den Konsensschätzungen.Mark Zgutowicz, Analyst von Benchmark Company, bekräftigt das Rating "buy" für die Spotify-Aktie und reduziert das Kursziel von 205,00 auf 195,00 USD. (Analyse vom 23.10.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:138,20 EUR -2,40% (23.10.2023, 15:27)