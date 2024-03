NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

257,22 USD +1,76% (20.03.2024, 16:57)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (20.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 265 USD auf 315 USD.Das Researchhaus sei "zuversichtlich", dass die Q1-Ergebnisse von Spotify, einschließlich Umsatz, Premium-Abonnenten und MAUs, mindestens im Rahmen der Prognosen liegen würden, so BofA Securities in einer Gewinnvorschau. Die Kombination aus gut sichtbarem Umsatz und moderatem Kostenwachstum gebe BofA auch mehr Vertrauen in die mittel- und längerfristigen Ziele. BofA sei weiterhin optimistisch, was das langfristige Potenzial von Spotify angehe, und verweise auf eine Verbesserung der Werbung, eine tiefere Durchdringung bestehender Märkte, künftige Preiserhöhungen, das Potenzial für Kapitalerträge und künftiges Rentabilitätswachstum.Die Analysten von BofA Securities stufen die Spotify-Aktie nach wie vor mit "buy" ein. (Analyse vom 20.03.2024)Börsenplätze Spotify-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:237,50 EUR +1,93% (20.03.2024, 17:04)