Tradegate-Aktienkurs Spotify-Aktie:

130,80 EUR +2,99% (26.07.2023, 14:08)



NYSE-Aktienkurs Spotify-Aktie:

140,38 USD -14,26% (25.07.2023, 22:00)



ISIN Spotify-Aktie:

LU1778762911



WKN Spotify-Aktie:

A2JEGN



Ticker-Symbol Spotify-Aktie:

639



NYSE-Symbol Spotify-Aktie:

SPOT



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (26.07.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Black von der Deutschen Bank:Benjamin Black, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) von "hold" auf "buy" nach oben.Benjamin Black halte den Ausverkauf nach dem Jahresergebnis für übertrieben. Nach der Rally seit Jahresbeginn und angesichts des Preiskatalysators, der nun im Rückspiegel zu sehen sei, würden die Investoren nach dem Motto "erst schießen, dann fragen" vorgehen, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen habe den Ergebnisbericht jedoch etwas konstruktiver bewertet und erklärt, dass Spotifys Top-of-Funnel-Kennzahlen weiterhin die Erwartungen übertreffen würden, die Bruttomargenprognose für Q3 über dem Konsens gelegen habe und sich die operativen Verluste erneut verringert hätten.Da sich die Preiserhöhungen hauptsächlich auf das Modell im vierten Quartal auswirken würden, die operative Kostendisziplin des Unternehmens intakt bleibe, die Ausgaben im Jahresvergleich sinken würden, die Dynamik bei den aktiven Nutzern anhalte und die Prognose für den Nettozuwachs an Premiumkunden konservativ sei, würden die Schätzungen nach Ansicht der Deutschen Bank nach oben gerichtet bleiben.Benjamin Black, Analyst der Deutschen Bank, stuft die Aktie von Spotify von "hold" auf "buy" herauf. Blacks Kursziel liege bei 180 USD. (Analyse vom 26.07.2023)Börsenplätze Spotify-Aktie: