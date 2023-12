Börsenplätze Spotify-Aktie:



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (05.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) unter die Lupe.Spotify sei bereits jetzt einer der Top-Performer in diesem Jahr. Dank des gestrigen Kurssprungs beziffere sich der Jahresgewinn auf 135 Prozent. Anlass sei ein großes Sparprogramm, das der bekannte Musikstreamingdienst auflegen wolle.Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres setze Spotify Beschäftigte vor die Tür. Das Unternehmen habe am Montag die Streichung von etwa 1.500 Stellen angekündigt. Dies entspreche etwa 17 Prozent der Belegschaft und doppelt so viel wie in den vergangen zwei Entlassungswellen zusammen."In Anbetracht der Diskrepanz zwischen unserem finanziellen Zielzustand und unseren aktuellen Betriebskosten habe ich beschlossen, dass eine substanzielle Maßnahme zur Anpassung unserer Kosten die beste Option ist", so Firmenchef Daniel Ek. Die an der Wall Street notierten Aktien der schwedischen Firma seien daraufhin zwischenzeitlich um etwa elf Prozent auf ein Zwei-Jahres-Hoch von 201,42 Dollar gestiegen.Investierte Anleger halten an der Spotify-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link