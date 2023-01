Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Spotify.



Kurzprofil Spotify Technology S.A.:



Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) ist ein Musik-, Hörbuch- und Videostreaming-Dienst, bei dem man Inhalte streamen und hören kann, ohne diese runterladen zu müssen. Der Dienst wird seit Oktober 2006 vom schwedischen Start-up-Unternehmen Spotify AB entwickelt. (31.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spotify-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Spotify Technology S.A. (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Musikstreaming-Marktführer Spotify habe die Marke von 200 Millionen Abo-Kunden überschritten. Zum Ende des vergangenen Quartals habe die schwedische Firma 205 Millionen zahlende Nutzer gehabt. Damit seien binnen drei Monaten zehn Millionen Abo-Kunden hinzugekommen. Insgesamt sei die Nutzerzahl in der Bezahl- und Gratisversion auf 489 Millionen gestiegen.Ende September habe der Dienst noch lediglich 456 Millionen gezählt, wie Spotify am Dienstag mitgeteilt habe. Für das laufende Vierteljahr rechne Spotify mit einem langsameren Nutzerzulauf: Die Zahl der Abo-Kunden solle um rund 2 Millionen steigen und die gesamte Nutzerzahl die Marke von 500 Millionen erreichen.Der Umsatz sei im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 18 Prozent auf rund 3,17 Milliarden Euro gewachsen. Dabei hätten die Werbeeinnahmen um 14 Prozent auf 449 Millionen Euro zugelegt. Spotify habe in den vergangenen Jahren stark unter anderen ins Podcast-Geschäft investiert, um ein weiteres Standbein neben den Abo-Erlösen aufzubauen. Unterm Strich habe Spotify einen Quartalsverlust von 270 Millionen Euro nach roten Zahlen von 39 Millionen Euro ein Jahr zuvor verbucht.Spotify habe vergangene Woche den Abbau von sechs Prozent der Arbeitsplätze angekündigt. Zum Stichtag 31. Dezember sei der Dienst auf 10 151 Beschäftigte gekommen - damit dürften die Streichungen rund 600 von ihnen treffen. Gründer und Chef Daniel Ek habe darauf verwiesen, dass der Dienst im Pandemie-Boom für sein Geschäft zu schnell gewachsen sei.Die Spotify-Aktie habe im US-Handel kräftig zugelegt. Am Abend gehe es gut zwölf Prozent nach oben auf 112,19 Dollar. Aus charttechnischer Sicht sehe das Papier nun stark aus. Erst zuletzt habe Spotify die 200-Tage-Linie überwinden können. Nun nehme die Aktie Kurs auf das Augusthoch bei 126,27 Dollar.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Spotify-Aktie. (Analyse vom 31.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: