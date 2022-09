Attraktive Bonusangebote treiben das Wachstum bei Sportwetten

Legalisierung und deutsche Lizenz sorgen für Rechtssicherheit

Einfacher Zugriff von überall mit dem Smartphone möglich

Ein weiterer Faktor für das Wachstum bei Sportwetten in Deutschland und weltweit ist der einfachere Zugriff mit dem Smartphone. Ein Mobiltelefon wird inzwischen von 5,3 Milliarden Menschen weltweit genutzt, sodass ein Großteil des Internetverkehrs über Smartphones abgewickelt wird. Dadurch lassen sich auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Sofa bequem attraktive Last-Minute-Wettquoten entdecken oder abgegebene Wett-Tipps überprüfen. Für die Unterstützung von Mobilgeräten mit Android oder iOS stellen die Wettbüros responsive Internetseiten oder eigene Apps bereit. So stehen auf dem Handy alle Features der Plattformen zur Verfügung. Auf einen Laptop oder Desktop-Computer sind Sie nicht mehr angewiesen und durch LTE bzw. 5G haben Sie mit mobilem Internet inzwischen fast überall sehr guten Empfang.







Größere Auswahl von Sportwetten und Abruf im Livestream

Das Internet bietet nicht nur Vorteile für den Zugriff auf Sportwetten, sondern macht ebenfalls das Verfolgen von verschiedenen Sportarten einfacher. Früher war man auf Fernsehen oder Zeitung angewiesen, in denen lediglich über die 1. Deutsche Fußballbundesliga, DFB-Spiele oder Regionalsport berichtet wurde. Über das Internet können Sie hingegen U19-Spiele aus Brasilien im Fußball oder die Wasserball-Weltmeisterschaft im Live-Stream verfolgen. Dadurch macht es viel mehr Spaß, auf die Spiele zu wetten, wenn Sie live anschauen können, ob Sie mit Ihrer Prognose richtig lagen. Entsprechend sind bei den Buchmachern inzwischen nicht mehr nur Fußball- oder Tenniswetten verfügbar, sondern Tipps auf Darts, Mixed Martial Arts, Cricket oder ESports sind ebenfalls möglich.



Mit einer Sprache mehrere Länder abdecken

Das Wachstum der Sportwettenanbieter wird auch dadurch getrieben, dass die Übersetzung der Webseite in eine Sprache gleich für mehrere Länder genutzt werden. Durch eine deutsche Benutzeroberfläche lassen sich knapp 100 Millionen Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Ähnliches gilt für Portugiesisch, Französisch, Spanisch oder Englisch, die ebenfalls Landessprache in mehreren Ländern sind. Durch das Internet sind die Übersetzungsarbeiten lediglich einmal erforderlich und können anschließend die Registrierung von Benutzern aus mehreren Ländern ermöglichen.



Unterschiedliche Rechtslage als Stolperstein für weltweite Expansion

Ein Stolperstein für eine weitere Expansion sind allerdings noch die unterschiedlichen rechtlichen Regelungen der Länder im Hinblick auf Sportwetten im Internet. Eine einheitliche europäische Regelung würde das Wachstum der Buchmacher deutlich beschleunigen. Die Sportwettenanbieter mit europäischer Lizenz berufen sich bereits auf das Binnenrecht, um Wetten im gesamten EU-Markt anbieten zu dürfen. Dieses Argument wurde von der deutschen Regierung in der Vergangenheit jedoch abgelehnt. Ein Durchbruch für einen europäischen Glücksspielstaatsvertrag würde das Wachstum für die Abgabe von Wetten online noch einmal erheblich vorantreiben. (26.09.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Geschichte von Sportwetten reicht mehrere Jahrhunderte zurück und dennoch bleibt das Interesse an der Abgabe von Wett-Tipps auf Fußball, Tennis, Basketball und Co. weiterhin riesig. Das Wachstum in Deutschland und weltweit wurde in der jüngsten Vergangenheit vor allem durch das Internet sowie die höhere Verbreitung von Smartphones getrieben. Welche Gründe es für das scheinbar ungebrochene Wachstum der Sportwettenanbieter gibt und was einer weltweiten Expansion bisher im Weg steht, stellt dieser Artikel vor.Selbst große Wettanbieter wie die Plattform Bet365, die seit Jahren zu den führenden Buchmachern weltweit zählt, kommen nicht um attraktive Bonusangebote herum, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. In jedem Land sind mehrere Wettanbieter vertreten, sodass lukrative Willkommensboni Pflicht sind. Dazu stellt der aktuelle Bet365 Angebotscode 100 € als Wett-Credits bereit, wenn Sie zum ersten Mal ein Konto bei dem Wettbüro eröffnen. Die entsprechenden Boni lassen sich in Teilbeträgen freispielen und mit Sportwetten lassen sich die Umsatzbedingungen schnell erreichen.Ein Grund speziell für das Wachstum in Deutschland ist der neue Glücksspielstaatsvertrag, der 2021 in Kraft trat. Dabei wurden mehrere Lizenzen für Wettbüros vergeben, die nun legale Wetten in Deutschland anbieten dürfen. Im Gegenzug müssen strenge Kriterien im Hinblick auf Sicherheit oder den Schutz vor einer Glücksspielsucht eingehalten werden. Auf der Whitelist des Regierungspräsidiums Darmstadt , das als Aufsichtsbehörde agiert, ist eine Übersicht der aktuellen Lizenznehmer aufgelistet. Unter dem Namen Hillside konnte sich auch Bet365 eine deutsche Lizenz sichern und darf legal Sportwetten anbieten.