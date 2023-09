NASDAQ Aktienkurs Splunk-Aktie:

145,22 USD +0,55% (22.09.2023, 18:15)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



NASDAQ-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (22.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten vom Investmenthaus RBC Capital Markets stufen die Aktie von Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) von "outperform" auf "sector-perform" zurück.RBC Capital habe den Splunk-Titel herabgestuft, nachdem Cisco eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Splunk für 157 USD pro Aktie in bar getroffen habe. Die Übernahme sei angesichts des Synergiepotenzials zwischen Splunk und dem Sicherheitsgeschäft von Cisco sowie der AppDynamics-Plattform sehr sinnvoll, so RBC in einer Research Note. Das Unternehmen rechne mit einer Prüfung durch die Aufsichtsbehörden, sage aber, dass die Übernahme nicht von China genehmigt werden müsse. Er halte die Bewertung der Übernahme für fair und andere Bieter für unwahrscheinlich.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von Splunk von "outperform" auf "sector-perform" herab und erhöhen das Kursziel von 132 auf 157 USD. (Analyse vom 22.09.2023)Börsenplätze Splunk-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:136,36 EUR +0,66% (22.09.2023, 18:23)