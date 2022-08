Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Splunk-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

98,04 EUR +0,72% (26.08.2022, 09:24)



NASDAQ-Aktienkurs Splunk-Aktie:

97,12 USD -12,00% (25.08.2022, 22:00)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



NASDAQ-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (26.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Splunk habe gestern nach Schließung der US-Börsen seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Der Softwareanbieter habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen geschlagen. Die Anleger hätten sich jedoch an der Prognose des US-Konzerns gestört. Die Splunk-Aktie habe nachbörslich gut zwölf Prozent verloren.Splunk habe seine Q2-Erlöse im Vorjahresvergleich um 32 Prozent auf rund 799 Mio. Dollar gesteigert. Analysten hätten mit 748 Mio. Dollar gerechnet. Besonders stark seien mit einem Plus von 59 Prozent auf 346 Mio. Dollar wieder die Cloud-Erlöse ausgefallen. Die Zahl der Kunden mit einem jährlichen wiederkehrenden Umsatz von über einer Million Dollar sei um 24 Prozent auf 723 gestiegen.Auch in Sachen Profitabilität hätten Fortschritte erzielt werden können. Das EPS habe bei -1,30 Dollar und damit 69 Cent über dem Konsensus der Experten gelegen. Der operative Verlust habe von 344 Mio. Dollar im letzten Jahr auf 190 Mio. Dollar in diesem Jahr verkleinert werden können."Der Wert, den wir unseren Kunden bringen, zeigt sich in unseren Q2-Ergebnissen, mit einem Gesamtumsatzwachstum von 32 Prozent. Wir haben für das Quartal auch eine wesentlich höhere bereinigte operative Marge erzielt, was auf unseren starken Fokus auf die Balance zwischen Wachstum und Profitabilität zurückzuführen ist", habe Gary Steele, Präsident und CEO von Splunk gesagt.Das Problem: Bei den jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR) blicke Splunk nun pessimistischer in die Zukunft und erwarte hier nur noch 3,65 Mrd. Dollar (Cloud-ARR: 1,8 Mrd. Dollar). Zuvor habe Splunk bei den ARR-Erlösen 3,9 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt (Cloud-ARR: 2,0 Mrd. Dollar).Der Softwareanbieter habe starke Q2-Zahlen vorgelegt, jedoch bei seiner Prognose nicht vollends überzeugen können. Dem Cloud- und ARR-Geschäft des Unternehmens werde von den Marktteilnehmern eine sehr hohe Bedeutung zugemessen. Und hier habe der Softwareanbieter seinen Ausblick senken müssen. Die heftige Kursreaktion scheine dennoch etwas übertrieben zu sein und sei wohl auch der hohen Bewertung von Splunk (23er-KGV: 58) geschuldet.Ein Einstieg bei Splunk dränge sich momentan nicht auf. Anleger können die Splunk-Aktie aber auf ihre Watchlist setzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.08.2022)