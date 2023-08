Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (24.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Splunk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareanbieters Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) unter die Lupe.Die Aktie des Softwareanbieter Splunk trotze der aktuellen Schwäche im US-Tech-Sektor und schieße am Donnerstag um rund 14 Prozent nach oben. Den nötigen Schub dafür würden starke Quartalszahlen samt erhöhter Prognose sowie ein überaus bullisher Analystenkommentar von Bank of America liefern.Splunk habe am Mittwochabend nach US-Börsenschluss einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 71 Cent bei Erlösen von 910,6 Millionen Dollar gemeldet. Die Erwartungen der Wall Street von durchschnittlich 46 Cent beziehungsweise 889,2 Millionen Dollar habe der Softwarekonzern damit deutlich übertroffen.Zudem blicke das Management nach dem zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Juli) nun optimistischer in die Zukunft. Die Prognosen für das Gesamtjahr seien folglich angehoben worden. Beim Umsatz würden statt 3,85 bis 3,90 Milliarden Dollar nun 3,93 bis 3,95 Milliarden Dollar angepeilt. Die bereinigte operative Marge solle dann zwischen 21,0 und 21,5 Prozent liegen, statt wie bisher bei 18,0 bis 18,5 Prozent. Analysten hätten bislang im Schnitt 3,90 Milliarden Dollar und 18,4 Prozent auf dem Zettel gehabt.Entsprechend positiv sei auch das Echo der Analysten gewesen. Besonders bullish habe sich dabei Brad Sills von der Bank of America geäußert. In einer Reaktion auf die Zahlen habe er Splunk als "Top Pick" unter den Cloud-Aktien bezeichnet und den fairen Wert der Aktie um 20 Dollar auf 150 Dollar erhöht. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch entspreche das rund 50 Prozent Kurspotenzial, vom aktuellen Niveau aus immerhin noch gut 30 Prozent.Auch bei den Anlegern sei all das hervorragend angekommen: Die Aktie habe am Donnerstag zum US-Handelsstart den Widerstand im Bereich der 100-Dollar-Marke geknackt und bei 114,60 Dollar auf den höchsten Stand seit Mai 2022 geklettert.Während viele Tech-Titel Federn hätten lassen müssen, habe Splunk den Vorsprung im Tagesverlauf aufrechterhalten können und notiere auch eine gute halbe Stunde vor Handelsschluss in New York noch rund 14 Prozent höher. Die Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung von "Der Aktionär", so Nikolas Kessler. (Analyse vom 24.08.2023)