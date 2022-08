Tradegate-Aktienkurs Splunk-Aktie:

98,04 EUR +0,72% (26.08.2022, 09:24)



NASDAQ-Aktienkurs Splunk-Aktie:

97,12 USD -12,00% (25.08.2022, 22:00)



ISIN Splunk-Aktie:

US8486371045



WKN Splunk-Aktie:

A1JV4H



Ticker-Symbol Splunk-Aktie:

S0U



NASDAQ-Symbol Splunk-Aktie:

SPLK



Kurzprofil Splunk Inc.:



Splunk Inc. (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK), ein in den USA (San Francisco) beheimatetes Unternehmen, gehört zu den führenden Software Plattformen für Echtzeit Operational Intelligence. Die Splunk-Technologie ermöglicht es Unternehmen, sowohl Echtzeit- als auch historische Maschinendaten zu überwachen, zu durchsuchen, zu analysieren, zu visualisieren und in Handlung umzusetzen. Zum Splunk-Produktangebot zählen Splunk(R) Enterprise, Splunk Cloud(TM), Splunk Storm(R), Hunk(TM): Splunk Analytics for Hadoop sowie die Premium Splunk Apps. (26.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Splunk-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Splunk-Aktie (ISIN: US8486371045, WKN: A1JV4H, Ticker-Symbol: S0U, NASDAQ-Symbol: SPLK) reagierte gestern sehr schwach auf die am Mittwoch nachbörslich veröffentlichten Zahlen und verlor 12,00%, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei die Aktie des Datenspezialisten der schwächste Wert im NASDAQ 100 gewesen. Die Aktie befinde sich seit ihrem Allzeithoch bei 225,89 USD aus dem September 2021 in einer starken Abwärtsbewegung und sei dabei auf ein Tief bei 84,63 USD gefallen und damit in die Nähe der Unterstützung bei 83,69 USD. Von dort aus habe sich die Aktie an den EMA 200 erholt. Dort sei sie vor einigen Tagen leicht nach unten abgeprallt. Mit der gestrigen Reaktion auf die Quartalszahlen habe sich dieser Abpraller beschleunigt.AusblickDie Splunk-Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter abfallen. Ein erneuter Rückfall in den Unterstützungsbereich um 84,63-83,69 USD sei möglich. Sollte dieser Unterstützungsbereich fallen, dann würden weitere Abgaben in Richtung 67,50 USD möglich. Damit sich das Chartbild leicht aufhelle, müsste die Aktie das gestrige Tageshoch bei 103,66 USD überwinden, aber erst ein Ausbruch über 116,84 USD wäre ein größeres Kaufsignal. Dieses Signal könnte zu einer Rally in Richtung 140 USD und damit an den Abwärtstrend seit Oktober 2021 führen. (Analyse vom 26.08.2022)Börsenplätze Splunk-Aktie: