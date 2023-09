Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Splendid Medien-Aktie bei unverändertem Kursziel von 2,20 Euro. (Analyse vom 05.09.2023)



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (05.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM).Die Splendid Medien AG habe am 30. August den H1-Bericht vorgelegt, der weitestgehend den Analystenerwartungen entsprochen habe. Durch die in 2021/22 ausgebliebenen Investitionen in die eigene Content Library hätten die Analysten 2023 bereits als Übergangsjahr gewertet, in dem nun erste Wachstumsimpulse für die weitere Entwicklung geschaffen worden seien.Antizipierter Top Line-Rückgang bestätigt - anhaltend hohe Nachfrage nach Services: Die Gruppe habe nach 6M Erlöse i.H.v. 18,3 Mio. Euro verzeichnet, was 12,3% unter dem H1/22 liege. Ursächlich hierfür sei zum einen das sukzessiv rückläufige Geschäft mit physischen Bildtonträgern sowie der fehlende Umsatzbeitrag des in 2022 eingestellten Bereich der TV-Auftragsproduktion (H1/22: 2,5 Mio. Euro). Hingegen habe Splendid mit diversen Premieren auf ein erfolgreiches H1 im Segment Kinoverleih geblickt (1,0 Mio. Euro; +143,3% yoy) und auch das Service-Segment habe sich deutlich positiv entwickelt (3,4 Mio. Euro; +10,7% yoy).Produktmixeffekte würden das Ergebnisniveau belasten - dennoch zweistellige EBIT-Margen in beiden Segmenten: Während mit den Services ein EBIT-Beitrag auf Vorjahresniveau erzielt worden sei (0,4 Mio. Euro), was einem leichten EBIT-Margenrückgang von 60 BP yoy entspreche, habe sich das EBIT im Content-Segment signifikant reduziert (H1/23: 2,0 Mio. Euro; EBIT-Marge: 13,3%; -6,8 PP yoy). Im Wesentlichen sei dies auf unterjährige Projektverschiebungen sowie Veränderungen im Produktmix, insbesondere dem Erstarken der mit höheren Kosten verbundenen Kinoerlöse (u.a. Provisionen), zurückzuführen.Guidance für 2023 bestätigt - Splendid stelle die Weichen für eine dynamische Geschäftsentwicklung ab 2024: Im Rahmen des CONNECT-Calls habe der Vorstand die Prognose für 2023 trotz der Unsicherheit bekräftigt, die durch den Schauspieler- und Autorenstreik in den USA ausgelöst worden sei und impliziere damit einen starken Verlauf des H2. Konkret erwarte das Management ein Umsatzniveau zwischen 38,0 bis 43,0 Mio. Euro, was in einem EBIT zwischen 2-3 Mio. Euro resultieren werde. Etwas überraschend sei für die Analysten die verhaltene Entwicklung im digitalen Vertrieb gewesen, worunter auch die erworbene Plattform maxdome zähle. Um ihres Erachtens den oberen Korridor der Umsatz-Guidance erreichen zu können, müsste es Splendid in H2 gelingen, die Anzahl der aktiven Kunden der VoD-Plattformen deutlich zu steigern. Hierzu habe das Unternehmen bereits eine gute Entwicklung in der Neukundenakquise vermeldet, allerdings stelle sich nach wie vor die Reaktivierung ehemaliger Kunden als herausfordernd dar. Wie von den Analysten antizipiert, hätten die Investitionen in das Filmvermögen deutlich zugelegt (6,9 Mio. Euro; +1,6 Mio. Euro yoy), die ihres Erachtens die Grundlage für weiteres Wachstum darstellen würden. Auch in H2 würden die Analysten stärkere Investitionen ggü. 2022 erwarten, die mit eigenem operativen CF sowie bestehenden Kreditlinien finanziert werden könnten.Wenngleich die Marktdurchdringung von VR-Brillen noch vergleichsweise gering sei, sähen die Analysten derzeit eine besondere Dynamik bei neuen Technologien im Bereich der Medien- und Filmbranche (u.a. VR, KI). So hätten die Erlöse mit VR-Brillen im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 38% yoy auf rd. 116 Mio. Euro auf dem deutschen Markt verzeichnet. Am nachfragestärksten zeige sich der Gaming-Markt, der nach Erachten der Analysten eine Vorreiterstellung einnehme und das Potential besitze, das Nutzerverhalten ebenso im Medienkonsum substantiell zu verändern.Wenngleich die H1-Zahlen auf den ersten Blick ein Erreichen der oberen Guidance-Bandbreite unwahrscheinlich erscheinen lassen, unterliegt die Medienbranche einzigartigen Dynamiken (z.B. unterjährige Projektverschiebungen), so die Analysten der Montega AG. Besonders positiv sähen die Analysten die einsetzenden Wachstumsimpulse in Kombination mit einer nachhaltig profitablen Basis.