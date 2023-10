Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Splendid Medien AG:



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (04.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM).Die Splendid Medien AG habe am 28. September bekannt gegeben, dass die Konzerntochter WVG Medien GmbH von dem langjährigen Kooperationspartner Edel SE & Co. KGaA zum 1. Oktober 2023 übernommen werde. Wenngleich der Verkauf keinen nennenswerten Einfluss auf die Analystenprognosen haben dürfte, würden die Analysten die Meldung insgesamt als positive News werten. Hintergrund sei, dass Splendid trotz der Veräußerung den Geschäftsbetrieb im physischen Bereich unverändert fortführen werde und sich so auf die Kernkompetenzen, die Content-Lizenzierung und -Vermarktung sowie die Erbringung weiterer Serviceleistungen, fokussieren könne.Wie der Meldung zu entnehmen sei, hätten bereits langjährige Geschäftsbeziehungen mit Edel bestanden. Konkret habe die WVG schon zuvor die Distributions-, Vertriebs- sowie Serviceleistungen der Edel in Anspruch genommen. Gemäß den Aussagen beider Parteien verstünden diese die Transaktion vielmehr als Vertiefung der Zusammenarbeit. Entsprechend werde die WVG auch künftig die Distribution der physischen Home Entertainment-Produkte für die Splendid Film GmbH und die Polyband Medien GmbH in den DACH-Märkten übernehmen - nur eben unter anderer Dachgesellschaft. So habe der CEO von Edel betont, dass sich für die bestehenden Kunden und Partner "nichts Wesentliches ändern wird". Bezüglich des Kaufpreises seien zwar keine Angaben getätigt worden, dennoch würden die Analysten davon ausgehen, dass Splendid Liquidität im niedrig sechsstelligen Bereich zugeflossen sein dürfte (MONe: 0,3-0,5 Mio. Euro).Dass sich der rückläufige Markt des physischen Home Entertainment mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert sehe, habe Splendid bereits in vergangenen Berichterstattungen betont, was auch die Analysten modellseitig abgebildet hätten (Umsatz-CAGR im Segment des physischen Home Entertainments 2018-2025e: -11,4% p.a.). In der Folge hätten sich in diesem Jahr erste Konsolidierungsbewegungen mit dem Ziel, Kostensynergien zu realisieren sowie die Vertriebskapazitäten zu heben, beobachten lassen. So habe WVGs Wettbewerber Plaion Pictures im Mai dieses Jahres vermeldet, die Distribution von physischen Home Entertainment-Produkten für Sony Pictures exklusiv und ebenfalls mit Wirkung zum 1. Oktober zu übernehmen. Wenige Monate später habe auch Walt Disney kommuniziert, die Vertriebsaktivitäten in diesem Bereich auf dem deutschen Markt ab Oktober durch die Partnerschaft mit Leonine Studios zu externalisieren.Entsprechend bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Splendid Medien-Aktie mit einem Kursziel von 2,20 Euro. (Analyse vom 04.10.2023)