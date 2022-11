Folglich sieht Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, die Bewertung mit einem EV/EBIT von 2,7x für 2023 als nicht gerecht an und bekräftigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,60 Euro für die Splendid Medien-Aktie. (Analyse vom 02.11.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (02.11.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Tim Kruse, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) nach wie vor zu kaufen.Splendid habe in den vergangenen Wochen mehrere Updates zu den laufenden Film- und Serienprojekten des Unternehmens veröffentlicht, die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auf eine solide operative Entwicklung in H2 hindeuten würden. Das kommende FY 2023 dürfte indes mit Rückenwind starten.In der laufenden Jahreshälfte habe Splendid bisher an die guten Zahlen des ersten Halbjahres anknüpfen können und bereits zwei weitere Kinoerfolge verzeichnet. So sei Ende Juli der Kinderfilm "Slijmfilm 3" in den Kinos in Belgien und den Niederlanden ausgestrahlt worden und habe mehr als 200.000 Besucher erreicht. Mit dem vierten Teil der bekannten "MISFIT"-Reihe sei zudem Anfang Oktober eine weitere Premiere in den Niederlanden gelungen. Der Film belege derzeit Platz eins der Kinderfilmcharts und steuere auf die Marke von 100.000 Zuschauern zu. Zudem sei mit "Die Insel der Zitronenblüten" noch in diesem Jahr eine weitere Premiere in Deutschland avisiert, die auf dem Kölner Film-Festival vergangene Woche vorgestellt worden sei.Folglich würden die Aktienanalysten der Montega AG für das Segment "Kinoauswertung" in der zweiten Jahreshälfte eine signifikante Umsatzsteigerung gegenüber dem ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres erwarten (MONe H2: 2,1 Mio. Euro; H1: 0,4 Mio. Euro).Im Bereich "Home Entertainment" habe der mit Liam Neeson prominent besetzte Action-Thriller "Memory" sowohl bei den physischen als auch digitalen Verkaufscharts Top-Positionen (#2 der Blu-ray-Charts; mehrere Wochen unter den Top-5 bei Apple) belegt und sollte somit einen positiven Beitrag in diesem Segment liefern. Zudem dürften Aktionen mit Vertriebspartnern im Rahmen der bevorstehenden Black Week und des Weihnachtsgeschäfts dem Absatz physischer Bildtonträger Rückenwind verleihen. Dieser stehe aufgrund der durch den Vormarsch der digitalen Vertriebskanäle anhaltenden Anspannung im stationären Handel vor strukturellen Herausforderungen.Das internationale Filmprojekt "Gletschergrab" befinde sich aktuell in der Post-Produktion und solle planmäßig in Q1/23 den internationalen Kinostart haben. Entsprechend würden die Aktienanalysten der Montega AG hieraus einen spürbaren Umsatzbeitrag in der ersten Hälfte des nächsten Geschäftsjahres erwarten. Hinsichtlich der weiteren Projekt-Pipeline habe sich das Unternehmen ebenfalls zufrieden gezeigt, auch wenn aktuell noch keine konkreten Verlautbarungen getroffen werden könnten.Darüber hinaus habe das Unternehmen in der zurückliegenden Woche bekannt gegeben, dass Prof. Dr. Stefan Sporn in der Funktion des COO das Management der Splendid Medien AG seit dem 1. November 2022 ergänzt. Zudem werde er gemeinsam mit Sonja Claus die Geschäftsführung der Splendid Synchron GmbH bekleiden und in beiden Funktionen direkt an den Vorstand berichten. Der promovierte Jurist sei zuvor Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft der RTL Deutschland GmbH gewesen und verfüge über langjährige Managementerfahrungen in der Medienbranche sowie ein über die Zeit gewachsenes Netzwerk. Aus Sicht der Aktienanalysten der Montega AG sei das Unternehmen damit gut aufgestellt, die operative Performance in den folgenden Quartalen weiter zu verbessern und an das bisher erfolgreiche Geschäftsjahr 2022 anzuknüpfen.Die aufgezeigten Entwicklungen würden die Aktienanalysten der Montega AG zuversichtlich stimmen, dass Splendid die gesteckten Jahresziele und ihre Prognosen für 2022 erreichen werde. Darüber hinaus sollte das Filmprojekt "Gletschergrab" im kommenden Jahr für eine positive Geschäftsentwicklung und einen entsprechend guten Newsflow sorgen.