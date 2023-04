Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM) ist ein mittelständischer, integrierter Medienkonzern, der Filme und Unterhaltungsprogramme über die komplette Wertschöpfungskette im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD vermarktet und produziert sowie umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung/Neue Medien, Synchronisation und Vertrieb erbringt. Die Gruppe besteht seit mehr als 40 Jahren und agiert vorwiegend im deutschsprachigen Europa sowie in den Benelux-Ländern. (13.04.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Splendid Medien-Aktienanalyse von der Montega AG:Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Splendid Medien AG (ISIN: DE0007279507, WKN: 727950, Ticker-Symbol: SPM), senken aber das Kursziel von 2,40 auf 2,20 Euro.Die Splendid Medien AG habe am 31. März den Geschäftsbericht veröffentlicht, der umsatzseitig leicht unter und auf Ergebnisebene über den Montega AG-Erwartungen ausgefallen sei. Der Ausblick für das laufende Jahr stelle einen Erlösrückgang in Aussicht, der u.a. auf der Veräußerung des Bereichs der Auftragsproduktion basiere.Top Line leicht unter den Erwartungen: Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 seien Konzernerlöse i.H.v. 43,7 Mio. Euro zu Buche gestanden, was einem marginalen Rückgang von -2,3% yoy entspreche und damit leicht unterhalb der bisherigen Montega AG-Prognose gelegen habe (Umsatz MONe 2022: 44,8 Mio. Euro). Im Wesentlichen beruhe dies auf den um knapp -15% rückläufigen Erlösen aus dem physischen Home Entertainment-Segment (2022: 9,1 Mio. Euro), die nicht vollständig durch eine gute Entwicklung weiterer Bereiche hätten kompensiert werden können.EBIT besser als erwartet - Konzernergebnis profitiert von Neubewertungseffekt latenter Steuern: Splendid habe in 2022 mit einem EBIT von 3,3 Mio. Euro das Vorjahresergebnis sowie die Montega AG-Erwartungen übertreffen können (jeweils 3,0 Mio. Euro). Das Konzernergebnis sei darüber hinaus nahezu verdoppelt worden und habe um rd. 92% yoy auf 4,6 Mio. Euro zugenommen, was insbesondere aus einem Neubewertungseffekt latenter Steuern auf Verlustvorträge i.H.v. 1,9 Mio. Euro resultiert habe.Fazit: Im Geschäftsjahr 2022 sei es dem Unternehmen gelungen, die sukzessive Rückführung der Fremdkapitalfinanzierung erfolgreich abzuschließen (Nettoverschuldung 2019: 12,9 Mio. Euro; Nettoliquidität 2022: 3,2 Mio. Euro) und dadurch die Bilanzqualität deutlich zu verbessern. Mit einer neuen Finanzierungsstruktur (Gesellschafterdarlehen i.H.v. 2,5 Mio. Euro und einem zeitlich unbefristeten Gesamtkredit mehrerer Geschäftsbanken von 9,0 Mio. Euro) habe Splendid die Grundlage geschaffen, die bereits in 2022 gestiegenen Investitionen in das Filmvermögen und damit die Basis für künftigen Erfolg auch in 2023 ff. weiter auszubauen.Vor diesem Hintergrund bekräftigen Nils Scharwächter und Tim Kruse, Aktienanalysten der Montega AG, in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Splendid Medien-Aktie bei einem durch die Umsatzdelle leicht reduzierten Kursziel von 2,20 Euro (zuvor: 2,40 Euro). (Analyse vom 13.04.2023)