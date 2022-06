(mit Material von dpa-AFX)



Spirit Airlines, Inc. (ISIN: US8485771021, WKN: A1CX36, Ticker-Symbol: S64, NYSE-Symbol: SAVE) ist eine kommerzielle Fluggesellschaft, die Passagiere auf dem Luftweg befördert. Das Unternehmen fliegt mehr als 85 Ziele in 16 Ländern in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und der Karibik an und richtet sich in erster Linie an Freizeitreisende und Reisende, die Freunde und Verwandte besuchen möchten. Das Unternehmen konzentriert sich auf preisbewusste Reisende, die für ihre Reise selbst bezahlen und auf der Grundlage des Gesamtpreises konkurrieren. Das Unternehmen bietet entbündelte Basistarife mit einer Reihe von optionalen Dienstleistungen an. So können Passagiere sparen, indem sie nur für die von ihnen gewählten Optionen zahlen, z.B. für aufgegebenes Gepäck und Handgepäck, drahtloses Internet (Wi-Fi), vorzeitige Sitzplatzzuweisung, bevorzugtes Boarding und Erfrischungen. (21.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Spirit Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Spirit Airlines Inc. (ISIN: US8485771021, WKN: A1CX36, Ticker-Symbol: S64, NYSE-Symbol: SAVE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Guter Start in die Woche für US-Aktien: Der Dow Jones habe nach dem Feiertag am Montag heute die runde Marke von 30.000 Punkten zurückerobert und 2,2 Prozent höher bei 30.530 Zählern geschlossen. Der S&P 500 sei rund 2,5 Prozent auf 3.764 Punkte gestiegen. Und der NASDAQ 100 habe um 2,5 Prozent auf 11.546 Punkte zugelegt.Konjunktursorgen aufgrund der hohen Inflation und der dadurch notwendigen schnellen Zinswende hätten den US-Leitindex in der vergangenen Woche um fast 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 gedrückt. In der Woche davor sei der Verlust fast ebenso hoch gewesen. Vielen Marktteilnehmern scheine nun aber der jüngste Ausverkauf zu weit gegangen zu sein, wie auch die Anstiege an einigen asiatischen und europäischen Börsen belegen würden. Gestützt werde die Stimmung von Äußerungen von Präsident Joe Biden, wonach eine Rezession in den USA nicht "unvermeidlich" sei.Börsianer würden allerdings warnen, dass es sich aktuell nur um eine Zwischenerholung in einem längeren Abwärtstrend an den Börsen handeln könnte. In den vergangenen Wochen seien deutlichen Tageserholungen in der Folge oft wieder fallende Kurse gefolgt.Frische Daten vom wichtigen US-Immobilienmarkt hätten kaum Einfluss auf die Indices gehabt. Im Mai seien die Verkäufe bestehender Häuser um 3,4 Prozent gesunken. Es sei der vierte Rückgang in Folge gewesen. Analysten hätten jedoch ein etwas stärkeres Minus erwartet. Der Immobilienmarkt stehe unter Druck, da einerseits die steigenden Zinsen die Finanzierungen von Wohnungen und Häusern verteuern würden, andererseits die Verkaufspreise bei nachlassender Nachfrage einzubrechen drohen würden.Die Aktie von Nahrungsmittelhersteller Kellogg habe knapp 2 Prozent zugelegt. Das Unternehmen solle in drei börsennotierte Unternehmen aufgeteilt werden. Den Kern solle künftig das internationale Snack- und Cerealien-Geschäft mit bekannten Marken wie Kellogg's, Frosties oder Pringles bilden.Im Ringen um eine Übernahme der Fluggesellschaft Spirit durch JetBlue scheine kein Ende in Sicht. JetBlue habe das Angebot nun nochmals nachgebessert, um damit Frontier Airlines auszustechen. Die Anteilscheine von Spirit hätten knapp 8 Prozent zugelegt, während jene von JetBlue um 1,6 Prozent gefallen seien.Die Aktien von DaVita seien um mehr als 15 Prozent eingebrochen. Der Dialyseanbieter habe vor dem obersten US-Gericht im Streit um die Höhe von Kostenerstattungen für bestimmte Dialysepatienten eine Schlappe erlitten. Eine Mehrheit der neun Richter des US Supreme Court habe sich in dem Streit um die Gestaltung einer betrieblichen Krankenversicherung auf die Seite eines Krankenhauses in Ohio und damit gegen DaVita gestellt. Auch die Fresenius-Aktien aus dem DAX gerieten dadurch heute massiv unter Druck, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2022)