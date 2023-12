Verschiedene Faktoren tragen zum Abwärtstrend der deutschen Aktienkurse bei, darunter sinkende Konjunkturerwartungen, rückläufige Unternehmensgewinne und geopolitische Unsicherheiten aufgrund der Konflikte im Nahen Osten und in der Ukraine. Ein weiteres Risiko ist der drohende Zinsanstieg in den Unternehmensbilanzen, der künftige Investitionen hemmen könnte.



"Die vorsichtige Haltung vieler Privatanleger könnte unter anderem auf die jüngste deutsche Haushaltskrise zurückzuführen sein. Der erfolglose Versuch von Bundeskanzler Scholz, 60 Milliarden Euro aus dem Pandemiefonds in einen Klimafonds umzuleiten, hat die Unternehmen hinsichtlich neuer Investitionsmöglichkeiten verunsichert", erklärt Michael Hall, Head of Distribution bei Spectrum.



Spectrum November-Daten



Im November 2023 wurden 108,8 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum gehandelt. Dabei fanden 32,2% der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d.h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) statt.



82,9% der gehandelten Derivate bezogen sich auf Indizes, 10% auf Währungspaare, 3,9% auf Rohstoffe, 3% auf Aktien und 0,2% auf Kryptowährungen, wobei die drei meistgehandelten Basismärkte der DAX 40 (32,4%), der NASDAQ 100 (23,4%) und der S&P 500 (11,2%) waren.



Betrachtet man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Märkte, so bewegten sich alle im rückläufigen Bereich, wobei der DAX 40 auf 93, der S&P 500 auf 89 und der NASDAQ 100 auf 93 fielen. (11.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Spectrum Markets ("Spectrum"), der pan-europäische Handelsplatz für verbriefte Derivate mit Sitz in Frankfurt, hat seine SERIX-Stimmungsdaten für europäische Privatanleger für den Monat November veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie zeigen einen starken Stimmungsrückgang gegenüber dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der im November mit 93 Punkten den niedrigsten Stand der letzten zwei Jahre erreichte.Der SERIX-Wert spiegelt die Stimmung der Privatanleger wider, wobei eine Zahl über 100 für eine positive und eine Zahl unter 100 für eine negative Stimmung steht. (Weitere Informationen zur Methodik siehe unten).Der DAX 40-Index erlebte im Laufe des Monats erhebliche Schwankungen und fiel Anfang November unter 15.000 Punkte, gewann aber gegen Monatsende wieder an Schwung und erreichte die 16.000er-Marke.