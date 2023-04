Trotz großer Namen wie Allianz, AXA, Banco Santander, BNP Paribas, Deutsche Börse, ING, Intesa Sanpaolo oder Munich Re rangieren Finanzwerte im EURO STOXX 50 hinsichtlich der Sektorengewichtung nur auf Platz drei nach den Branchen Handel und Konsum und Technologie. Dennoch nahmen die Anleger hier einen Negativtrend für den Gesamtmarkt vorweg, wie der Anstieg beim Verkauf der EURO STOXX 50 Longpositionen bzw. beim Kauf von Shortpositionen auf den Index zeigt. Das Handelsvolumen von Derivaten stieg im letzten Monat insgesamt an, nachdem sich die Nachrichten über die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse verbreitet hatten und die Marktvolatilität daraufhin zunahm.



"Im vergangenen Monat haben wir einen Anstieg des Handelsvolumens bei Spectrum gesehen. Die Unsicherheit an den Märkten und die damit verbundene Volatilität, ausgelöst durch die Energiekrise, Inflation und die Bankendiskussionen, haben den Privatanlegern neue Anlagemöglichkeiten eröffnet. Dabei ist es keine große Überraschung, dass angesichts des makroökonomischen Umfelds eine Präferenz für bärische Trades gegenüber bullischen Trades zu beobachten sind", sagt Michael Hall.



Im März 2023 wurden 160,7 Millionen verbriefte Derivate auf Spectrum gehandelt, wobei 34 % der Trades außerhalb der traditionellen Handelszeiten (d. h. zwischen 17:30 und 9:00 Uhr MEZ) stattfanden.



84,3 % der gehandelten Derivate bezogen sich auf Indizes, 4,5 % auf Rohstoffe, 10,2 % auf Währungspaare, 0,8 % auf Aktien und 0,2 % auf Kryptowährungen, wobei die drei am häufigsten gehandelten zugrunde liegenden Werte der DAX 40 (29,8 %), der S&P 500 (25,7 %) und der NASDAQ 100 (15,7 %) waren.



Betrachtet man die SERIX-Daten für die drei wichtigsten zugrundeliegenden Basiswerte, so blieb der Index für den DAX 40 mit 98 rückläufig, der S&P 500 schwankte von leicht optimistischen 101 zu verhaltenen 99 Punkten und der SERIX für den NASDAQ 100 wechselte von einer neutralen 100 zu einem rückläufigen Wert von 98. (12.04.2023/ac/a/m)







