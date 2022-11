Ermittelt wurde das Ranking von der Kölner Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue. Bereits zum zwölften Mal wurde die Fairness der wichtigsten Baufinanzierer auf dem Markt untersucht. Mehr als 2500 Teilnehmer von 15 Banken und 20 Vermittlern bewerteten die Unternehmen zu Service- und Leistung anhand von 29 Kriterien. Darunter auch die Sparda-Banken, die sich auf die private Baufinanzierung von Privatkundinnen und Privatkunden spezialisiert haben. In die Rangliste kommen nur Anbieter, die es im Verlauf von fünf Jahren jedes Mal ins Fairness-Ranking geschafft und dabei mindestens dreimal das Gesamturteil "Sehr Gut" erzielt haben. Informationen zur Studie finden Sie unter https://servicevalue.de/studien-tests/kundenurteil-fairness-von-baufinanzierern-2022/.



Über den Verband der Sparda-Banken



Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.



Über die Sparda-Gruppe:



Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit vier Millionen Kunden und 3,3 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. (02.11.2022/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Laut einer FOCUS-MONEY Studie rangieren die Sparda-Banken mit dem Gesamtergebnis "Sehr Gut" erneut unter den fairsten Baufinanzierern in Deutschland. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Verbands der Sparda-Banken e.V.:Das Spitzenurteil ergibt sich aus den Bewertungen der fünf Kategorien Produktangebot, Kundenberatung, Kundenservice, Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Kundenkommunikation. In allen fünf Kategorien erweisen sich die Sparda-Banken mit dem Prädikat "Sehr Gut" als rundum fair. Besonders stark zeigen sich die Institute in punkto Kundenberatung und Kundenservice."Ob Kaufen, Bauen oder Finanzieren - besonders in der heutigen Zeit gewinnt die vorausschauende Planung für eine langfristige Finanzierung zunehmend an Bedeutung. Steigende Baukosten, die hohe Inflation sowie der Zinsanstieg belasten den Immobilienmarkt zunehmend. Als faire und zuverlässige Partner begleiten die Sparda-Banken daher die Kundinnen und Kunden bei ihren Wohnprojekten von Anfang an", so Florian RENTSCH, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Sparda-Banken.