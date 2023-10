Doch ob es jetzt Pedro Sánchez oder Alberto Núñez Feijóo werde: Spanien stehe vor großen strukturellen Problemen. Das Land leide seit Jahrzehnten unter hoher Arbeitslosigkeit und die Staatsverschuldung in Höhe von 112% des BIP und die daraus resultierenden Zinszahlungen würden den Ausgabespielraum einschränken. Weitere Herausforderungen würden die unterdurchschnittliche Produktivität sowie das überlastete Rentensystem darstellen. Ein wichtiges Thema für Spanien sei grundsätzlich auch die insbesondere im Süden verstärkt um sich greifende Trockenheit. Die Energiepolitik inklusive der Klimawende sei ein weiterer Punkt.



Yolanda Diaz, die Arbeitsministerin im Kabinett Sanchez, habe sich der Problemen auf dem Arbeitsmarkt angenommen und Reformen angeschoben. Die Jugendarbeitslosigkeit liege jedoch noch immer bei rund 25%, die Gesamtarbeitslosenquote bei rund 12%. Europaweit gehöre Spanien mit diesen Werten zu der traurigen Spitze Europas. Im historischen Vergleich stehe Spanien allerdings recht solide da; die Arbeitslosenquote sei so niedrig wie seit 13 Jahren nicht mehr. Die Regierung führe dies auf die arbeitnehmerfreundlichen Reformen zurück: Befristete Arbeitsverträge würden nach sechs Monaten in unbefristete Verträge umgewandelt und Saisonverträge seien entfristet worden, was Arbeitnehmern mehr Sicherheit biete und saisonalen Branchen mehr Stabilität verleihe.



Im sozialistischen Lager werde diese Reform als Erfolg gefeiert. Bei genauerer Betrachtung falle allerdings auf, dass viele Menschen mit Saisonvertrag, wenn sie außerhalb der Saison beschäftigungslos seien, nicht mehr als arbeitslos gelten würden. Die Statistik sei also mit Vorsicht zu genießen. Dennoch: Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau sei auch die Anzahl der geleisteten Stunden (gesamtwirtschaftlich) um 2% gestiegen. Die Regierung Sánchez habe es geschafft, wirksame Reformen am Arbeitsmarkt zu etablieren. Feijóo habe angedeutet, dass unter einer möglichen PP-Regierung eine Überarbeitung der Arbeitsmarktreformen von Díaz bevorstehen könnte.



Ein weiteres strukturelles Problem seien die Schulden. Die Staatsschulden hätten zuletzt auf einem hohen Niveau von etwa 112% des BIP stagniert. Vor dem Hintergrund der deutlich gestiegenen Zinsen, die uns vermutlich noch lange begleiten würden, werde die Zinsbelastung Spanien in den nächsten Jahren steigen. So seien die Renditen zehnjähriger Staatstitel mittlerweile auf 4,0% gestiegen, sie hätten über das Jahr 2021 noch bei 0,4% gelegen.



Da die durchschnittliche Laufzeit der spanischen Staatsanleihen mit knapp acht Jahren recht hoch sei, müsse nicht mit einem sprunghaften, aber dennoch spürbaren Anstieg der Zinsbelastung gerechnet werden. 2022 hätten die Zinszahlungen des öffentlichen Sektors bei 2,4% des BIP gelegen. Vor zehn Jahren, als die Verschuldung bei 105% des BIP und das durchschnittliche Zinsniveau für zehnjährige Staatsanleihen bei 2,7% gelegen habe, hätten 3,5% des BIP für Zinszahlungen aufgewendet werden müssen.



Feijóo werde als fiskalpolitisch konservativ angesehen und setze sich für einen ausgeglichenen Haushalt sowie die Reduzierung der Staatsschulden ein. Auch die PSOE spreche sich in ihrem Wahlprogramm dafür aus, den Haushalt zu konsolidieren und das strukturelle Defizit nachhaltig abzubauen. Die PSOE setze allerdings traditionell auf einen stärkeren Sozialstaat. Feijóo hingegen stehe für einen schlankeren Staat, möchte die Zahl der Ministerien verringern. Gleichzeitig möchte er die Einkommenssteuersätze für Einkommen unter 40.000 Euro senken, um die Auswirkungen der Inflation abzufedern. Das werde dann wiederum wohl nicht ohne Einnahmeverluste möglich sein und widerspreche dem Anliegen, den Staatshaushalt zu konsolidieren.



In Bezug auf die Energiewende und den Ausbau erneuerbarer Energien seien sich PP und PSOE einig, den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zu fördern, um die Standortvorteile Spaniens zu nutzen. Die PSOE habe das Ziel für die Biogaserzeugung bis 2030 verdoppelt, für grünen Wasserstoff fast verdreifacht. Auch die PP möchte die Energiepolitik durch die Umstellung auf erneuerbare Energie ausbauen. Allerdings seien sie flexibler, möchten weiterhin auch auf Kernkraft setzen; eigentlich sollten bis 2035 die letzten Atommeiler abgeschaltet werden.



Beide Kontrahenten würden sich für Investitionen in die Wasserinfrastruktur aussprechen, die Landwirte und Industrie angesichts der langen Dürreperioden fordern würden. Die Haltung der PP zur Klimapolitik stimme zwar mit der anderer konservativer Parteien in Europa überein, aber die Möglichkeit, eine Koalition mit der populistischen Partei Vox zu bilden, könnte diese Position beeinflussen.



In Bezug auf die vergleichsweise niedrige Produktivität liege diese laut der Spanischen Zentralbank 14 Prozent unter dem Durchschnitt der Euro-Zone. Dies sei hauptsächlich auf die Präsenz von dienstleistungsorientierten Branchen wie dem Tourismus, die geringe Unternehmensgröße, niedrige Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie ein vergleichsweise niedriges Bildungsniveau zurückzuführen. Aktive Maßnahmen, um diesen Rückstand aufzuholen, stünden nicht im Vordergrund der Wahlprogramme.



Was die notwendige Rentenreform angehe - ein undankbares Thema für Politiker, die wiedergewählt werden möchten - habe Pedro Sánchez dieses Thema vermieden. In Feijóos 100-Tage-Plan sei das Thema ebenfalls nicht vorgesehen gewesen. Unabhängig davon, ob Feijóo die Führung in einer PP-Regierung im nächsten Jahr übernehme oder eine erneuerte PSOE-Regierung unter Sánchez anstehe, seien kurzfristige Rentenreformen unwahrscheinlich.



Insgesamt sehe es nicht so aus, als ob eine konservative oder eine sozialistische Regierung die ganz großen Lösungen für die strukturellen ökonomischen Probleme bieten werde.



In den nächsten Wochen habe Pedro Sanchez die Möglichkeit, durch das Paktieren mit den separatistischen Parteien die absolute Mehrheit im Parlament zu erlangen. Es bleibe abzuwarten, ob er den Kampf gewinnen und mit einem blauen Auge davon kommen könne - oder es gehe in Spanien mit Neuwahlen in die nächste Runde. (12.10.2023/ac/a/m)





