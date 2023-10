Spanischer BIP-Bericht für das dritte Quartal 2023:



• Vierteljährlich: 0,3% im Quartalsvergleich gegenüber 0,2% erwartet (zuvor 0,5%)

• Jährlich: 1,8% im Jahresvergleich gegenüber 1,6% erwartet (2,2% zuvor)



EUR/USD sei trotz besser als erwarteter spanischer BIP-Daten für das dritte Quartal 2023 gefallen und über Nacht neue Tiefstände erreicht.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der spanische BIP-Bericht für das dritte Quartal 2023 war eine der wichtigsten europäischen Makroveröffentlichungen, die heute anstanden, so die Experten von XTB.Erwartet worden sei ein geringeres Expansionstempo als im 2. Quartal 2023, sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis. Der Bericht habe zwar eine Verlangsamung des Wachstums im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 gezeigt, aber mit einem Quartalswachstum von 0,3% über den Erwartungen der Analysten gelegen. Nichtsdestotrotz habe der Anstieg der spanischen BIP-Daten dem EUR keinen Auftrieb verleihen können. In der Tat sei EUR/USD in den ersten Minuten nach der Veröffentlichung sogar gefallen.