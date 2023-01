"Um das Wachstum der Geschäftsmöglichkeiten auf dem iberischen Elektrolyseur-Markt zu beschleunigen", hätten sich im Mai 2021 bereits der US-Motorenhersteller Cummins (ISIN US2310211063/ WKN 853121) (Elektrolyse-Technologie durch Übernahme von Hydrogenics erworben) und Iberdrola (ISIN ES0144580Y14/ WKN A0M46B) zusammengeschlossen.



Aber auch der norwegische Elektrolyse-Player Nel (ISIN NO0010081235/ WKN A0B733) habe Chancen. Bereits vor dem Deal mit Cummins habe Iberdrola zur Kundschaft der Skandinavier gezählt. Spanien könnte sich erst recht für den französischen Wasserstoff-Produzenten Lhyfe (ISIN FR0014009YQ1/ WKN A3DK4Z) zu einem der wichtigsten Märkte entwickeln. Die Gesellschaft sei im Mai 2022 mit dem Windenergieproduzenten EDP Renewables eine Industrievereinbarung im Bereich der grünen Wasserstofferzeugung eingegangen.



Immer mehr Länder würden das Potenzial von grünem Wasserstoff erkennen. Spanien biete in den kommenden Jahren erhebliches Wachstumspotenzial für Pure-Player wie Nel oder Lhyfe, die sich beide auf der Kaufliste des "Aktionär" befänden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mit Milliarden-Programmen will Spanien bis 2030 zu einer Supermacht für grünen Wasserstoff werden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Für den dafür nötigen Bau inländischer Pipelines und für die Errichtung von zwei Lagerstätten seien Investitionen von 3,5 Milliarden sowie knapp 1,2 Milliarden Euro vorgesehen, habe der geschäftsführende CEO von Enagás (ISIN ES0130960018/ WKN 662211), Arturo Gonzalo Aizpiri, auf einer Wasserstoff-Konferenz in Madrid erklärt.Diese Projekte sollten alle in den kommenden Monaten ausgeschrieben werden. Hinzu komme der Bau der Untersee-Pipeline H2MED von Barcelona nach Marseille, der rund 2,5 Milliarden Euro kosten solle und eines der wichtigsten Themen beim spanisch-französischen Gipfel am Donnerstag in Barcelona gewesen sei. Portugal solle an diesem Projekt teilnehmen. Als grün werde Wasserstoff dann bezeichnet, wenn er bei der Elektrolyse mit erneuerbarer Energie gewonnen werde.