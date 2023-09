Die Investitionen würden für die erste Jahreshälfte eine ermutigende Tendenz zeigen. So seien die Bruttoanlageinvestitionen im ersten Quartal 2023 um 1,9% QoQ gestiegen und hätten im zweiten Quartal nochmals um 4,6% QoQ nachgelegt. Europäische Mittel aus dem NextGenEU-Projekt würden für die Investitionstätigkeit eine große Rolle spielen.



Spaniens Externer Sektor sei 2023 positiv vom boomenden Tourismus beeinflusst worden. Die Güterexporte seien unter anderem durch die chinesische Wirtschaftsschwäche belastet worden. Die Hitzewellen dieses Jahres hätten sich bisher noch nicht gravierend auf die Exporte ausgewirkt.



Der Dienstleistungssektor, insbesondere der Tourismus, habe stark zum Wachstum beigetragen, während der private Konsum durch die rückläufige Inflation positiv beeinflusst worden sei. Gleichzeitig hätten die schärferen Kreditkonditionen den privaten Verbrauch belastet. Insgesamt sei der private Konsum im ersten Quartal um 1,4% QoQ gesunken, um im zweiten Quartal mit wiederum 1,6% QoQ zu wachsen.



Die Wirtschaftspolitik werde durch die politische Neuausrichtung nach den Wahlen im Juli und die Notwendigkeit der Defizit- und Schuldenreduzierung beeinflusst.



Infolge des Wahldebakels der Regierungspartei PSOE in den Regional- und Kommunalwahlen im Mai habe Ministerpräsident Pedro Sanchez die für Dezember 2023 angesetzten Parlamentswahlen in den Juli vorverlegt. Bei dieser Wahl habe die oppositionelle PP gewinnen können, allerdings schaffe sie es bisher nicht, eine Mehrheit im Parlament zu erlangen. Es scheine sich in Spanien eine politische Hängepartie zu entwickeln, die in Neuwahlen um den Jahreswechsel herum münden könnte. (06.09.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Spanien hebt sich 2023 konjunkturell als positiver Ausreißer hervor, während andere europäische Länder offensichtlich stärker mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen haben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Im ersten Halbjahr 2023 habe Spanien solides Wachstum von 0,5% (Q1) und 0,4% (Q2) verzeichnet. Die spanische Notenbank habe kürzlich die Wachstumsprognose für das Jahr 2023 deutlich auf 2,3% erhöht. Dennoch habe Spanien im Vergleich zum Vorkrisenniveau immer noch Aufholbedarf.Die Industrieproduktion setze in Spanien keine starken Impulse. In Q4 2022 und Q1 2023 habe sich das Wachstum leicht gesteigert. Im zweiten Quartal sei nun ein starker Rückgang um 1,6% QoQ gefolgt. Auch die Frühindikatoren würden Schwäche signalisieren.