Spanien profitiere ähnlich wie Italien sehr stark vom europäischen Wiederaufbauplan. Das Land habe hieraus einen Anspruch auf 163 Mrd. Euro, davon 80 Mrd. Euro Transfers. Trotzdem würden die Investitionen in Spanien nur ein mäßiges Tempo aufweisen. Die Ausrüstungsinvestitionen seien 2023 sogar um 1,8% gesunken. Die höheren Kapitalmarktzinsen und die Krise im globalen Verarbeitenden Gewerbe dürften hierzu beigetragen haben. Die Bauinvestitionen hätten dagegen im vergangenen Jahr um 2,2% zugelegt. Die Dynamik sei nochmals vom Nichtwohnungsbau ausgegangen, während der Wohnungsbau auf der Stelle getreten sei.



Die an den Kapitalmärkten erwartete Lockerung der europäischen Geldpolitik habe sich in leicht niedrigeren Kapitalmarktzinsen niedergeschlagen. Aktuell würden diese für 10-jährige spanische Staatsanleihen bei 3,1% liegen. Noch im Oktober 2023 hätten sie die 4-Prozentmarke erreicht. Der Spread zu den deutschen Anleihen sei mit rund 0,8 Prozentpunkten auch im Vergleich zu Italien (1,3 Prozentpunkte) verhältnismäßig niedrig. Dies dürfte die Investitionstätigkeit 2024 leicht stimulieren. Die politische Dauerkrise in Spanien belaste hingegen die Planbarkeit bei Investitionen. Die linke Minderheitsregierung unter Pedro Sánchez gefährde mit dem umstrittenen Amnestiegesetz für katalanische Separatisten den politischen Zusammenhalt. Viele der Schwierigkeiten ürden aus der Unfähigkeit der großen Parteien zur Zusammenarbeit resultieren. Damit würden kleinere Parteien ein großes politisches Gewicht bekommen.



Die Geschäftserwartungen sowohl in der Industrie als auch in der Bauwirtschaft seien im europäischen Vergleich positiv. Trotzdem dürften die Ausrüstungen 2024 - auch aufgrund des niedrigen Niveaus zu Jahresbeginn - nur stagnieren. Die Bauinvestitionen hingegen würden voraussichtlich nochmals leicht zulegen. Die Zahl der genehmigten und begonnenen Häuser verlaufe tendenziell seitwärts. Die gesamte Bauproduktion dürfte allerdings nach dem Plus von 5% auch 2024 höher ausfallen, stimuliert vom Nicht-Wohnungsbau.



Die Exporte hätten 2023 stärker zugenommen als die Importe, so dass der Außenhandel einen positiven Wachstumsbeitrag erbracht habe. Von dieser Seite seien 2024 aber nur noch geringe Wachstumsimpulse zu erwarten, da der lebhaftere Konsum höhere Einfuhren nach sich ziehe.



Spaniens Wachstum profitiere von einer zunehmenden Bevölkerung. Damit nehme die Nachfrage nach Konsumgütern und indirekt nach Investitionen zu. Als positiver Standortfaktor gelte zudem die gute Verkehrs- und Telekom munikationsinfrastruktur. Die aktuell günstige Wirt schaftsentwicklung erkläre sich aber auch damit, dass das iberische Land weniger von strukturellen Herausforderungen belastet sei. So sei Spanien nicht in dem Ausmaß wie Deutschland von russischem Gas abhängig gewesen. Ein rascher und drastischer Umbau der Energieversorgung wie hierzulande sei nicht notwendig gewesen. Spanien sei zudem ein idealer Standort für Ökostrom. Die Strom- und Gaspreise seien im europäischen Vergleich niedrig, auch weil die Voraussetzungen für erneuerbare Energien günstig seien. Dies helfe Verbrauchern und Unternehmen. Energieintensive Branchen hätten hierdurch weniger Probleme mit der Wettbewerbsfähigkeit.



Spanien sei der zweitgrößte Automobilstandort innerhalb der EU nach Deutschland. 2023 seien 1,9 Millionen Pkw hergestellt worden (Deutschland: 4,1 Millionen). Zudem entwickle sich das Land zu einem interessanten Standort für die Elektromobilität. Batteriefabriken und Produktionslinien für Fahrzeuge mit der neuen Antriebstechnik würden errichtet. Neben den geringen Stromkosten würden niedrige Löhne, staatliche Hilfen sowie das bereits bestehende automobile Cluster den Standort attraktiv machen.



Zu einem Hemmnis für Investitionen in Spanien sei allerdings der zunehmende Fachkräftemangel geworden. Trotzdem sei die Arbeitslosigkeit insbesondere bei Jugendlichen im europäischen Vergleich hoch. Dies deute - wie auch Studien zeigen würden - auf Schwächen im Bildungssystem hin; die duale Ausbildung sei unterentwickelt.



Der Wassermangel sei in vielen Landesteilen in den letzten Jahren zu einem immer größeren Problem geworden. Zunehmend müsse mit negativen Konsequenzen in wichtigen Wirtschaftszweigen wie der Landwirtschaft oder dem Tourismus gerechnet werden. Noch werde hiergegen zu wenig unternommen. Die Investitionen in diesem Bereich seien zu niedrig. Leitungen müssten erneuert sowie Bewässerungssysteme und die Abwasserbehandlung verbessert werden. Die Kosten für Wasser würden unter dem EU-Durchschnitt liegen und seien damit für die Herausforderungen zu gering.



Trotz des guten Laufs der spanischen Wirtschaft würden strukturelle Herausforderungen bleiben: So sei die Staatsverschuldung trotz der üppigen Brüsseler Hilfen mit rund 110% des Bruttoinlandsprodukts viel zu hoch. Größere Krisen hätten zu einem Mehr an Verschuldung geführt, die danach nicht abgebaut worden sei. Spätestens nach dem Ende der europäischen Zahlungen aus den laufenden Programmen muss sich Spanien wie auch andere Länder die Frage der Priorisierung öffentlicher Ausgaben stellen, so die Analysten der Helaba. (13.03.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das spanische Bruttoinlandsprodukt stieg 2023 um 2,5% und damit erneut deutlich stär ker als in der Eurozone (0,5%), so die Analysten der Helaba.Dies sei teilweise noch ein Nachholeffekt nach dem massiven Einbruch während der Corona-Pandemie 2020. Spanien sei hiervon besonders stark betroffen gewesen, auch weil der wichtige Tourismus damals nahezu zum Erliegen gekommen sei. Der aktuell gute Lauf der spanischen Wirtschaft resultiere zudem aus strukturellen Vorteilen wie den verhältnismäßig niedrigen Energiekosten. Das Land sei weniger als beispielsweise Deutschland von den Folgen des russischen Angriffskrieges belastet. Zudem würden weiterhin die großzügigen Transfers aus Brüssel helfen.Auch 2024 dürfte das Wachstum mit 2% etwa doppelt so hoch ausfallen wie im gemeinsamen Währungsraum. Danach müsse allerdings mit einem deutlich geringeren Vorsprung gerechnet werden.Die Tourismusausgaben hätten 2023 mit rund 109 Mrd. Euro einen neuen Höchststand erreicht. Dies entspreche einem Anteil am nominalen Bruttoinlandsprodukt von rund 7,5%. Das Ausgabenplus von fast 25% sei selbst unter Berücksichtigung des hohen Preisanstiegs beeindruckend. Die Zahl der ins Land kommenden Urlauber habe 2023 das Vorkrisenniveau von 2019 überschritten. Der spanische Tourismussektor dürfte weiterhin zum Wachstum des Landes beitragen. Allerdings müsse damit gerechnet werden, dass die Dynamik aufgrund des bereits erreichten hohen Niveaus abnehme.Die privaten Konsumausgaben seien 2023 um 1,8% deutlich, aber im Vergleich zum BIP unterdurchschnittlich expandiert. Die positive Entwicklung dürfte sich in diesem Jahr fortsetzen. Impulse würden vom Arbeitsmarkt kommen: Die Beschäftigung steige und die Arbeitslosigkeit gehe zurück. Allein im vergangenen Jahr seien fast 800.000 Jobs geschaffen worden, im Vergleich zu Ende 2019 vor Corona sei die Beschäftigtenzahl um 1,3 Millionen gestiegen. Trotz dieser Erfolge liege die Arbeitslosgenquote auch im Januar 2024 in harmonisierter Rechnung noch bei 11,6% und damit deutlich höher als in der Eurozone (6,4%).Positiv auf den Konsum dürfte sich neben den Tarifsteigerungen auch der fortgesetzte Anstieg der Wohnimmobilienpreise auswirken. Trotzdem würden sich die globalen Krisen auch in Spanien bemerkbar machen. Das Konsumklima sei nur mittelmäßig. Die privaten Konsumausgaben dürften 2024 wie das Bruttoinlandsprodukt um schätzungsweise 2% zulegen.Zum Wachstum beigetragen habe auch die deutliche Steigerung der staatlichen Konsumausgaben, die immerhin einen Anteil von einem Fünftel am Bruttoinlandsprodukt erreichen würden. Sie dürften 2024 weiter zulegen, allerdings langsamer als im vergangenen Jahr mit 3,8%.