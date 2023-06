Börsenplätze SpVgg Unterhaching-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SpVgg Unterhaching-Aktie:

5,15 EUR +12,45% (12.06.2023, 10:01)



XETRA-Aktienkurs SpVgg Unterhaching-Aktie:

5,30 EUR +19,91% (12.06.2023, 09:39)



ISIN SpVgg Unterhaching-Aktie:

DE000A2TR919



WKN SpVgg Unterhaching-Aktie:

A2TR91



Ticker-Symbol SpVgg Unterhaching-Aktie:

S6P



Kurzprofil SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA:



Die SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das einen Fußballverein verwaltet. Über seine Website bietet das Unternehmen auch Kartenverkaufsdienste an, verwaltet ein Online-Fernsehen und einen elektronischen Shop mit seinen Markenartikeln. (12.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SpVgg Unterhaching-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Feierlaune in Unterhaching: Die Spielvereinigung sei gestern nach zwei Jahren in der Regionalliga Bayern wieder in die 3. Liga aufgestiegen. Und heute würden offenbar einige Börsianer mitfeiern. So habe die Aktie im vorbörslichen Handel zwischenzeitlich um über 60 Prozent zugelegt, kurz nach Handelsstart seien es rund 30 Prozent.Der Verein habe wilde Zeiten hinter sich. Nachdem man im Februar noch mit Gehaltszahlungen in Rückstand gewesen sei und Präsident Manfred Schwabl lange Zeit offen gelassen habe, ob man sich die 3. Liga finanziell überhaupt leisten könne, sei die Aktie immer weiter abgesackt. Zuletzt habe es eine kräftige Erholung gegeben, die im heutigen Kurssprung ihren vorläufigen Höhepunkt finden könnte.Die Probleme bei den Finanzen seien vor allem angesichts der Tatsache, dass im vergangenen Sommer Nationalspieler Karim Adeyemi von RB Salzburg zum BVB gewechselt sei. Denn dies da Adeyemi in Unterhaching ausgebildet worden sei und sich der Verein 22,5 Prozent an einem Weiterverkauf gesichert habe, habe der Transfer dem Club fast sieben Millionen Euro in die Kasse gespült. Die SZ habe damals daher folgerichtig von einem "Jackpot für den Viertligisten" geschrieben. Und Vorstand Schwabl habe damals angekündigt: "Wir werden jetzt erstmal Bonität aufbauen. Wenn was überbleibt, geht's in die Erste."Die Aktie der Spielvereinigung Unterhaching sei nach wie vor nur etwas für hartgesottene Zocker. Die sportlichen und vor allem die wirtschaftlichen Perspektiven seien nicht gerade gut. Wer an der Börse langfristig Geld anlegen will, sollte eher einen Bogen um die Papiere machen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur SpVgg Unterhaching-Aktie. (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link