Kurzprofil Southwest Airlines:



Southwest Airlines Corp. (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA und unterhält die Southwest Airlines ("Southwest") und AirTran Airways ("AirTran"). Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstreckenflüge und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline 99 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten, dem District of Columbia, Puerto Rico und in sechs weiteren Ländern wie Mexiko, Jamaika und die Bahamas an. Die Airline ist jedoch bemüht ihr Netz weiter auszubauen. Tickets können für Southwest und AirTran über jeweils eigene Webseiten online gebucht werden. (03.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Southwest Airlines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Southwest Airlines-Aktie (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) unter die Lupe.Der Wintersturm Elliott habe im vergangenen Jahr in den USA zu einem Chaos an den Flughäfen in den USA geführt. Besonders hart davon betroffen gewesen sei die US-Airline Southwest, bei der überdurchschnittlich viele Flüge ausgefallen seien. Doch obwohl sich der Betrieb des US-Unternehmens weiter stabilisiere, dürften die Flugausfälle um die Weihnachtsfeiertage hunderte Millionen Dollar gekostet haben.Southwest habe seit Freitag 304 Flüge oder zwei Prozent des ursprünglichen Flugplan gestrichen, wie CNBC berichte. Dies sei jedoch deutlich weniger als in den vergangenen beiden Wochen. Zum Vergleich: Vom 21. bis zum 29. Dezember habe Southwest nach Angaben von FlightAware etwa 45 Prozent seines Flugbetriebs gestrichen, ein weitaus größerer Anteil als bei anderen großen Fluggesellschaften.Durch die gecancelten Flüge könnte dem US-Unternehmen ein Schaden von 600 bis 700 Millionen Dollar entstanden sein, wie Bank of America-Analyst Andrew Didora am Dienstag geschätzt habe. In seiner Kalkulation habe der Analyst sowohl die entgangenen Ticketeinnahmen als auch weitere die Erstattungen an die betroffenen Passagiere berücksichtigt, die Ausgaben für Hotelunterkünfte und Mietwagenkosten umfassen könnten. Zudem habe Didora seine bereinigte Gewinnprognose für das vierte Quartal für Southwest von 85 auf 37 Cents pro Aktie zusammengestrichen.Die Aktie von Soutwest Airlines steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 03.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link