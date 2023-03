Börsenplätze Sony-Aktie:



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (08.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Konzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Eigentlich sei Sony mit seiner PlayStation auf dem Konsolen-Markt dominanter positioniert als Microsoft mit seiner Xbox. Laut Microsoft habe die Xbox in Europa jedenfalls gerade mal 20% Marktanteil. Sony habe offensichtlich Angst, dass sich das mit Microsofts geplanter Mega-Übernahme von Activision Blizzard ändern könnte.Der japanische Konzern habe jedenfalls heute von den britischen Wettbewerbshütern gefordert, diese sollten die Übernahme blockieren oder zumindest mit Auflagen versehen, um den daraus (angeblich) entstehenden "Schaden für den Wettbewerb im Konsolen- und Cloud-Gaming-Markt" auszugleichen. Sony sei "äußerst skeptisch", dass eine Einigung mit Microsoft erreicht werden könne, "geschweige denn, dass sie wirksam überwacht und durchgesetzt werden kann".Sony reagiere mit diesen Äußerungen auf vorläufige Feststellungen der britischen Wettbewerbshüter von Ende Februar, wonach die geplante Übernahme von Activision Blizzard zu einem schwächeren Wettbewerb bei Konsolen und Cloud Gaming führen könnte.Microsoft sehe die Sache - natürlich - ganz anders und habe heute noch einmal auf die Bereitschaft verwiesen, eine Garantie abzugeben, dass PlayStation und Xbox nach einer Übernahme gleichermaßen mit Spielen von Activision Blizzard bedient würden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Activision Blizzard.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link