Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Tokio Stock Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Tokio Stock Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund neun Prozent habe die Aktie von Sony verloren, nachdem die Japaner ihre Verkaufsprognose für die PlayStation 5 gekappt hätten. Ein kleiner Lichtblick für geschockte Anleger: Ein baldiges Release der PlayStation 5 Pro, die gemeinsam mit dem Blockbuster GTA VI der Konsolengeneration neues Leben einhauchen könnte.Sony habe vergangene Woche seine Prognose gekappt und gehe nun davon aus, dass im Geschäftsjahr 2023 (bis Ende März) nur noch 21 Millionen PlayStation 5 verkauft würden, während zuvor von 25 Millionen Einheiten ausgegangen worden sei. Im dritten Quartal hätten die Japaner noch 8,2 Millionen Exemplare der aktuellen Konsolengeneration verkauft, was die Zahl der Verkäufe im laufenden Geschäftsjahr auf 16,4 Millionen gesteigert habe.Aufgrund der PS5-Schwäche habe Sony auch die Umsatzprognose im Gaming-Segment für das Geschäftsjahr 2023 um 210 Milliarden Yen auf 4,15 Billionen Yen gesenkt. Dass die Aktie daraufhin "nur" neun Prozent gefallen sei und damit seit Jahresbeginn noch immer ein Plus von knapp zwei Prozent aufweise, liege auch daran, dass einige Analysten die vorherige Verkaufsprognose bereits als zu ambitioniert eingestuft hätten.Für Zuversicht sorge indes ein wichtiges Detail. Denn unterschiedliche Leaks würden darauf hinweisen, dass eine Pro-Version der aktuellen Generation noch bis Ende des Jahres erscheinen solle. "In der Spieleindustrie scheint es einen breiten Konsens zu geben, dass Sony tatsächlich die Markteinführung einer PS5 Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorbereitet", habe der bekannte Gaming-Analyst Serkan Toto gegenüber CNBC gesagt.Ob dies aber auch den Gewinnmargen von Sonys Spielesparte wieder auf die Sprünge helfe, bleibe abzuwarten, da die Preise von Hardwarekomponenten zuletzt auf einem unverändert hohen Niveau gelegen hätten. Eigentlich verbessere sich bei Konsolen über die Lebensdauer der Generation nach und nach auch die Margen, da Komponenten günstiger und Prozesse optimiert würden.Kaum Chancen auf Rabatte, welche die Konsolenverkäufe anschieben könnten, sowie Gamer die lieber auf die Pro-Version warten würden, um neue Blockbuster in voller Grafikpracht zu genießen. Der PlayStation 5 gehe eindeutig die Luft aus. Anleger sollten bei der Sony-Aktie aber einen längeren Atem besitzen.Dabeibleiben und Stopp bei 70 Euro beachten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Sony-Aktie. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link