Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (01.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des japanischen Elektronik-Konzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Der Elektronik-Konzern habe im zweiten Quartal von der hohen Nachfrage nach Bildsensoren, einem starken Musikstreaming-Geschäft und dem schwachen Yen profitiert. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr könne daher etwas erhöht werden, was der Sony-Aktie am Dienstag einen kleinen Kursschub beschere. Das Gaming-Geschäft bleibe jedoch das große Sorgenkind.Zwischen Anfang Juli und Ende September sei der operative Gewinn um rund acht Prozent auf 344 Milliarden Yen gestiegen, habe Sony am Dienstagmorgen in Tokyo mitgeteilt. Unter dem Strich habe Sony 264 Milliarden Yen und damit fast ein Viertel mehr verdient. Der Umsatz habe um 16 Prozent auf rund 2,76 Billionen Yen zugelegt. Bereinigt um Währungseffekte wäre der Umsatz aber nur um ein Prozent gestiegen.Besonders stark seien die Zuwächse in der Sensoren-Sparte ausgefallen, wo Sony zum Beispiel Bildsensoren an Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) liefere. Da der US-Konzern zuletzt mehr der teuren und mit vielen Kameras ausgestatteten iPhone 14 Pro und 14 Pro Max verkauft habe, hätten auch die Japaner davon profitiert. Laut Management seien insbesondere im Premium-Smartphone-Segment die Verkäufe weiterhin stabil.Probleme gebe es allerdings nach wie vor in der Spielesparte, dem gemessen am Umsatz größten Bereich des Unternehmens. Zwar habe sich der Lieferstau bei der begehrten Playstation 5 etwas aufgelöst. Sony habe jedoch nur 3,3 Millionen Konsolen und damit genauso viele wie im Vorjahresquartal verkauft. Es bleibe damit spannend, ob die Japaner bis Ende März ihr Ziel von 18 Millionen Konsolen erreichen könnten.Die rückläufige Konsumlaune habe dann auch dazu geführt, dass im Gaming-Segment die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr um zwölf Prozent gekappt worden sei. Über den Gesamtkonzern hinweg habe das Sony-Management jedoch die Prognosen erhöht. In den zwölf Monaten bis Ende März werde jetzt ein operatives Ergebnis von 1,16 Billionen Yen erwartet. Bislang habe die Prognose bei 1,11 Billionen Yen gelegen.Die Sony-Aktie sei bereits Anfang September unter den Stopp des AKTIONÄR gefallen und sei seitdem keine laufende Empfehlung mehr. Aufgrund des starken Sensorengeschäfts und den langfristig noch intakten Wachstumsaussichten im Gaming-Bereich bleibt die Sony-Aktie jedoch auf der Watchlist, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.11.2022)Mit Material von dpaAFX