Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (09.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Konzerns Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Sony habe am Mittwochmorgen seine Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres 2023 (bis Ende März 2024) vorgelegt und sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Während es bei den Erlösen aber noch ordentlich nach oben gegangen sei, seien die operativen Gewinne im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gefallen.Die Umsätze von Sony hätten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 33 Prozent auf 2,96 Billionen Japanische Yen zugelegt und damit klar über den Erwartungen der Analysten von 2,53 Billionen Yen gelegen.Verantwortlich für den deutlichen Zuwachs sei zum einen das Gaming-Geschäft gewesen, welches um 28 Prozent zugelegt habe, da nicht nur mehr Konsolen, sondern auch mehr Spiele hätten verkauft werden können. So sei es Sony im vergangenen Quartal gelungen, 3,3 Millionen Playstation 5 an den Mann zu bringen - 38 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum anderen habe sich der Umsatz in der Finanzsparte verdreifacht, was sich auf viele Versicherungsverkäufe bei Sony Life habe zurückführen lassen.Allerdings seien im Finanzgeschäft aufgrund von variablen Zinsen die operativen Gewinne kräftig zurückgegangen und hätten im Zusammenspiel mit den im Vorjahresquartal getätigten Immobilienverkäufen zu einem deutlich schwächeren operativen Gewinn geführt. Dieser sei um 31 Prozent auf 253 Milliarden Yen gesunken, habe aber damit dennoch über den Schätzungen von 243 Milliarden Yen gelegen.Sony liefere ein solides Quartal ab, in dem insbesondere die Gaming-Sparte wieder ihre Muskeln spielen lasse. Die wirklich große Überraschung bleibe allerdings aus.Die Zahlen dürften damit nicht den entscheidenden Impuls geben, um schnell aus der aktuellen Konsolidierungsbewegung auszubrechen. Langfristig würden die grundsolide Geschäftsentwicklung sowie die nach wie vor attraktive Bewertung aber Chancen liefern und im Chart stabilisiere die GD200.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Sony-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 09.08.2023)