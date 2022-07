Japan Exchange-Aktienkurs Sony-Aktie:

11.035,00 JPY +2,08% (04.07.2022)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Japan Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (04.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Japan Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) unter die Lupe.Der japanische Elektronik-Konzern habe vergangene Woche mit INZONE eine neue Marke für Monitore und Headsets für Gamer angekündigt. Die neue Hardware sei dabei perfekt auf die PlayStation abgestimmt, ziele jedoch auch klar auf PC-Spieler ab. Die Sony-Aktie reagiere auf die Eroberung neuer Märkte allerdings kaum, zu groß seien die kurzfristigen Sorgen langfristig sei die Strategie allerdings vielversprechend.Die unter der Marke INZONE angekündigte Produktpalette umfasse zunächst zwei Gaming-Monitore zum Preis von bis zu 1.100 Euro und drei Gaming-Headsets für bis zu 299 Euro. Noch in diesem Sommer sollten die Peripheriegeräte auf den Markt kommen.Der neue Fokus auf den PC-Markt könne der Sony-Aktie im aktuellen Marktumfeld keinen Schwung verleihen. In den kommenden Jahren dürften die erhöhte Verfügbarkeit der PlayStation 5, das Erreichen zusätzlicher Spieler sowie eine breitere Entwicklungspipeline das Wachstum im schwächelnden Gaming-Segment wieder antreiben. Langfristig orientierte Investoren sollten der Sony-Aktie treu bleiben und auf eine Stabilisierung oberhalb der 11.000-Yen-Marke setzen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)Börsenplätze Sony-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:77,96 EUR -0,64% (04.07.2022, 16:03)