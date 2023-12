Tradegate-Aktienkurs Sony-Aktie:

83,05 EUR -0,60% (20.12.2023, 10:11)



Tokio Stock Exchange-Aktienkurs Sony-Aktie:

13.155,00 JPY +0,19% (20.12.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Sony-Aktie:

91,90 USD (18.12.2023, 18:26)



ISIN Sony-Aktie:

JP3435000009



WKN Sony-Aktie:

853687



Ticker-Symbol Sony-Aktie:

SON1



Tokio Stock Exchange-Symbol Sony-Aktie:

6758



NASDAQ OTC-Symbol Sony-Aktie:

SNEJF



Kurzprofil Sony Group Corp.:



Sony (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Tokio Stock Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) ist ein japanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist in Märkten für Audio-, Video, Kommunikations- und Informationstechnologie aktiv. Eines der bekanntesten Produkte von Sony ist die Spielekonsole PlayStation. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer umfangreichen Restrukturierungsphase und möchte sich in Zukunft auf die umsatzstarken Marken Xperia (Smartphones und Tablets) und PlayStation (Spielkonsolen) konzentrieren. (20.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sony-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sony Group Corp. (ISIN: JP3435000009, WKN: 853687, Ticker-Symbol: SON1, Tokio Stock Exchange-Symbol: 6758, NASDAQ OTC-Symbol: SNEJF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Immer wieder würden Details zu noch in der Entwicklung befindlichen Videospielen ohne Zustimmung an die Öffentlichkeit gelangen - zuletzt habe beispielsweise der "GTA VI"-Leak für Aufsehen in den Medien gesorgt. Die Menge an Daten und Details von Sony, die jetzt auf einer Darknet-Seite veröffentlicht worden seien, gehe jedoch darüber hinaus.Satte 1,67 Terabyte an Daten und damit rund 1,3 Millionen Dateien seien von einer Hacker-Gruppe namens Rhysida auf einer Leak-Seite im Darknet veröffentlicht worden. Es handele sich dabei um Ransomware-Erpresser, welche die gestohlenen Daten für rund zwei Millionen Dollar an Sony oder irgendeinen anderen Käufer hätten verkaufen wollen. Über den Hack habe zuerst die News-Seiteberichtet.Jede Datei, für die kein Lösegeld gezahlt worden sei, sollte veröffentlicht werden. Dies sei nun scheinbar geschehen. In ihrem Post auf der Leak-Seite würden die Cyber-Kriminellen schreiben: "Nicht verkaufte Daten wurden hochgeladen, Datenjäger habt viel Spaß."Die hochgeladenen Dateien würden viele Details zu Spielen in der Entwicklung enthalten - insbesondere zu einem neuen Wolverine- und einem Spider Man-Game vom Sony-Studios Insomniac. Spannend seien aber auch Vertragsunterlagen zu einer bisher unangekündigten Spielereihe aus dem Xman-Universum, dessen erster Teil laut den Dokumenten 2026 erscheinen solle. Satte 621 Millionen Dollar sei Sony die Xman-Lizenz bis 2035 anscheinend wert.Die Sony-Aktie habe sich von dem Hack unbeeindruckt gezeigt. In Tokio notiere sie kurz vor Handelsschluss rund 0,2 Prozent im Plus. Die Aktie von Sony steht aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sony-Aktie: