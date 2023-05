LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Sonova-Aktie:

264,90 EUR -7,28% (16.05.2023, 13:24)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sonova-Aktie:

257,90 CHF -7,43% (16.05.2023, 13:35)



ISIN Sonova-Aktie:

CH0012549785



WKN Sonova-Aktie:

893484



Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

PHBN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SOON



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Sonova-Aktie:

SONVF



Kurzprofil Sonova:



Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.



Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern.



Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,7 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 658 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. Sonova Aktien (Ticker-Symbol: SOON, Valoren-Nr. 1254978) sind seit 1994 an der SIX Swiss Exchange kotiert. (16.05.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sonova: Ausverkauf nach Verlust von US-Kunden fortgesetzt - AktiennewsDie Aktien des Schweizer medizinischen Holdingunternehmens Sonova (ISIN: CH0012549785, WKN: 893484, Ticker-Symbol: PHBN, SIX Swiss Ex: SOON, Nasdaq OTC-Symbol: SONVF) fallen um fast 8% und rutschen unter eine wichtige Unterstützung, nachdem das Unternehmen den Verlust eines großen US-Kunden bekannt gegeben hat, was sich zumindest im ersten Halbjahr auf seine finanziellen Ergebnisse auswirken könnte, so die Experten von XTB.Auch die Ergebnisse für das erste Quartal seien gemischt gewesen. Allerdings habe Sonova den Namen des betreffenden US-Unternehmens nicht offengelegt:- Analysten von J.P. Morgan, Jefferies und Vontobel würden darauf hindeuten, dass das Unternehmen, das Sonova nicht bekannt geben möchte, einer der größten US-Großhändler Costco (COST.US) sei. Das Management von Sonova habe in einer Stellungnahme erklärt, dass die Ergebnisse solide seien, aber nicht ausreichen würden, um die Marktstimmung zu dämpfen.- Der Vorsteuergewinn habe im ersten Quartal 2023 840,4 Millionen CHF betragen und damit über der Analystenprognose von 859,7 Millionen CHF in einer Umfrage von Vara Research gelegen. Gleichzeitig seien die Umsätze im ersten Quartal jedoch um 14,6% gestiegen, was unter den Erwartungen von 15% bis 19% gelegen habe und darauf hindeute, dass die Inflation die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens dämpfe.- Sonova habe jedoch erklärt, dass das Unternehmen weiterhin mit einem konsolidierten Umsatzwachstum von 3% bis 7% in den Jahren 2023-2024 rechne und der bereinigte Vorsteuergewinn ohne Währungsfaktoren im Bereich von 6% bis 10% steigen solle.- In den Kommentaren zu den Ergebnissen sei auch erwähnt worden, dass der Jahresgewinn voraussichtlich unter den Erwartungen liegen werde und es aufgrund des Verlusts eines Kunden in den USA und der Inflation möglicherweise länger dauern werde, bis das Unternehmen wieder zu einem robusten Wachstumstempo zurückkehre. Diese Informationen hätten die Anleger nicht erfreut. Wenn der Verlust des Costco-Vertrags bestätigt werde, könnte dies für das Unternehmen eine erhebliche Umsatzminderung auf dem US-Markt bedeuten.Sonova im W1-Chart. Der Aktienkurs liege auf dem Niveau von Januar 2020, kurz vor dem Einbruch durch die Covid-Krise, der die Nachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten des Unternehmens beeinflusst habe. Die Aktie habe sich unterhalb des SMA200 eingependelt, was darauf hindeute, dass ein Test der Trendstärke um das 61,8%- und 71,6%-Fibonacci-Retracement noch möglich sei. Falls die Unterstützung, die durch die Reaktion von 2020 festgelegt worden sei, nicht halte, werde ein Test von 240 CHF realistisch (Quelle: xStation5 von XTB).Börsenplätze Sonova-Aktie: