Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sonos-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sonos Inc. (ISIN: US83570H1086, WKN: A2JPF2, Ticker-Symbol: 8SO, NASDAQ-Symbol: SONO) unter die Lupe.Der Anbieter von smarten Lautsprechern habe mit seinen Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal auf ganzer Linie enttäuscht. Das US-Unternehmen habe nicht nur die Erwartungen der Wall-Street-Experten verfehlt, sondern habe auch das schlechte Makroumfeld für die Verschiebung eines neuen Produkts verantwortlich gemacht. Das Gerät, bei dem es sich laut US-Medienberichten um einen günstigeren Subwoofer handele, solle nun im Weihnachtsgeschäft statt bereits im laufenden Quartal auf den Markt kommen.Sonos habe seit Juni eine Abschwächung der Nachfrage in seinen Geschäftsfeldern verzeichnet, habe Firmenchef Patrick Spence in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. Er habe es teilweise darauf zurückgeführt, dass Verbraucher ihr Geld aktuell eher für Dienstleistungen und Reisen statt für Waren ausgäben. Sonos habe im Juni sein bisher günstigstes Soundbar-Modell auf den Markt gebracht - und es habe die Absatzerwartungen "erheblich" verfehlt, wie Spence gesagt habe.Die Sonos-Aktie habe im gestrigen Handel ein Viertel ihres Börsenwerts verloren und zudem ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Das Papier sei unter sein bisheriges Jahrestief bei 17,43 USD gerutscht. Anleger sollten die Sonos-Aktie meiden, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sonos-Aktie: