Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

2,9195 EUR +2,33% (07.09.2022, 14:57)



NASDAQ-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

2,84 USD -2,07% (06.09.2022, 22:00)



ISIN Sono Group-Aktie:

NL0015000N74



WKN Sono Group-Aktie:

A3C7QW



Ticker-Symbol Sono Group-Aktie:

57LA



NASDAQ-Symbol Sono Group-Aktie:

SEV



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (07.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Einen Tag vor der Präsentation der Q2-Zahlen sorge die Sono Group für ein Ausrufezeichen. Der Auto-Abonnement-Anbieter Finn plane eine sechsstellige Anzahl des E-Autos Sion zu kaufen. Damit würden die Vorbestellungen für den Stromer um rund als ein Drittel zulegen. Auch die Sono Group-Aktie gewinne.Insgesamt 12.600 Autos umfasse die am Mittwoch unterzeichnete Absichtserklärung zur Reservierung und den Kauf. Die Summe beinhalte auch die bereits 2020 abgegebene unverbindliche Reservierung über 5.500 Sion durch Finn.Erst vergangenen Donnerstag habe Sono Motors bekannt gegeben, die Marke von 20.000 Privatkunden-Reservierungen für den solarunterstützten Stromer Sion geknackt zu haben. Den Produktionsstart beim finnischen Auftragsfertiger Valmet Automotive peile das Unternehmen weiter für das zweite Halbjahr 2023 an.Noch wichtiger für eine weitere Erholung würden die Zahlen für das zweite Quartal sein. Würden sie enttäuschen, dürfte die zarte Aufwärtsbewegung schnell beendet sein.DER AKTIONÄR bleibt bei der Sono Group weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 07.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link