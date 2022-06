Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (22.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Die ersten Quartalzahlen seit dem IPO von Sono Motors würden seit Mittwoch vorliegen. Das Interesse an dem Solar-Stromer sei weiter groß, allerdings verschiebe sich auch der Produktionsstart ein weiteres Mal nach hinten. Umsätze liefere derweil nur der Verkauf der unternehmenseigenen Solar-Technologie.Die umgesetzten 20.000 Euro seien wohl auch im ersten Quartal wieder zum überwiegenden Teil auf das Solar-Geschäft entfallen. Im Vergleichszeitraum 2021 hätten noch keinerlei Umsätze zu Buche gestanden. Gleichzeitig hätten die Münchner aber auch ihre Verluste deutlich ausgeweitet. Sie seien gegenüber dem Q1 des Vorjahres um 179 Prozent auf fast 26 Mio. Euro gestiegen.Laut dem Unternehmen seien bis Mitte Mai etwa 18.000 Reservierungen für den Sion eingegangen. Ein Plus von gut elf Prozent gegenüber den letzten Zahlen, die für Ende März gemeldet worden sei. Jedoch würden sich die potenziellen Kunden weiter gedulden müssen: Statt dem bislang kommunizierten Produktionsstart im Frühjahr 2023 sei nun von der zweiten Jahreshälfte die Rede.Zu dessen Finanzierung habe das Unternehmen vergangene Woche eine Vereinbarung zum Kauf von Stammaktien mit Berenberg abgeschlossen. Sono Motors könne damit in den nächsten 24 Monaten Papiere im Wert von bis zu 150 Mio. Euro an Berenberg verkaufen. Erst im April hätten die Münchner über eine Kapitalerhöhung rund 40 Mio. Euro eingenommen. Der Schritt habe die jüngste Kurserholung der Aktie abgewürgt.Die Münchner würden beim Aufbau ihrer Solar-Sparte mit kleinen Schritten vorankommen. Beim Sion würden das Unternehmen wohl die gleichen Lieferkettensorgen wie alle Autobauer plagen, was sich am erneut verschobenen Produktionsstart ablesen lasse.Vor diesem Hintergrund und wegen des angeschlagenen Chartbildes bleibt DER AKTIONÄR bei Sono Motors weiter an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 22.06.2022)