Börsenplätze Sono Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

2,696 EUR -3,32% (13.07.2022, 18:06)



NASDAQ-Aktienkurs Sono Group-Aktie:

2,705 USD -3,05% (13.07.2022, 17:55)



ISIN Sono Group-Aktie:

NL0015000N74



WKN Sono Group-Aktie:

A3C7QW



Ticker-Symbol Sono Group-Aktie:

57LA



NASDAQ-Symbol Sono Group-Aktie:

SEV



Kurzprofil Sono Group N.V.:



Die Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) ist ein Unternehmen mit Sitz in München, Deutschland, das primär im Bereich Kraftfahrzeuge und Fahrzeugteile tätig ist. Die Sono Group N.V. befasst sich mit solarbetriebener Elektromobilität. Das Unternehmen entwickelt eine Solartechnologie, die es jedem Fahrzeug ermöglicht, von der Sonnenenergie zu profitieren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet. (13.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sono Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sono Group N.V. (ISIN: NL0015000N74, WKN: A3C7QW, Ticker-Symbol: 57LA, NASDAQ-Symbol: SEV) unter die Lupe.Auf dem Weg zur Serienfertigung des solar-unterstützen Kleinwagens Sion komme die Sono Group einen wichtigen Schritt voran. Am Mittwoch habe das Münchner Unternehmen einen Vertrag mit Valoe für die finale Testphase und die Vorbereitung der Massenproduktion von Solarzellenbaugruppen unterzeichnet.Der finnische Solarzellen-Produzent werde in den nächsten Monaten die letzten Testphasen absolvieren, mit denen die Solarzellenbaugruppen für die Integration in den Sion geprüft werden sollen. Laut eigenen Angaben gehe das Unternehmen davon aus, dass die erste Phase im September abgeschlossen sein werde, die Langzeittests bis spätestens Mitte Dezember. Anschließend folge die Vorbereitung der Massenproduktion.Für Sono sei die Vereinbarung von elementarer Bedeutung, da die Selbstladefunktion via Solarenergie das Kernelement sei, mit dem sich der Sion von anderen Elektroautos unterscheidet. Im Rahmen der jüngsten Quartalszahlen hätten die Münchner den Start der Serienproduktion ein weiteres Mal verschoben. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 sollten die ersten Sion vom Band laufen.Der Abschluss mit Valoe sei für Sono ein wichtiger Schritt, allerdings nicht der große Wurf, der zu einer Belebung des Aktienkurses führe. Aktuell sei die Sono Group-Aktie kein Kauf, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link